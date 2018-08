Riki e quel duro commento contro una fan page che indigna e scatena il web

Il duro commento di Riki che scatena il web

AGGIORNAMENTO Riki ha spiegato la situazione sui social network, in un secondo momento. “Molte mie fan continuano a deludermi. Non mi interessa se scrivono: “Compriamo il cd o la maglietta”. Questo lavoro non lo faccio per soldi. Acquisti un cd perché ti piace ascoltarlo, altrimenti lascia perdere. Ci sono tante bambine gelose (ho letto un po’ di cose appena tornato in Italia) che non voglio più. Ho bisogno di una famiglia vera e che mi supporta sempre. Specialmente quando succedono cose più grandi. Un po’ di rispetto e basta con tutta questa ironia in giro. Grazie!”.

Nelle ultimissime ore, Riccardo Marcuzzo, in arte semplicemente Riki, ha letteralmente mandato in delirio l’intero web in seguito ad un suo duro commento nei confronti di una fan page. Chi gestisce la pagina, a lui dedicata, ha postato una frase: “Riki perdonaci se non ti abbiamo dimostrato cosi tanto affetto, se non ti abbiamo dimostrato di essere cosi tanto fiere di te, se abbiamo fatto qualcosa di inadeguato!” Tutto questo per cosa? Si staranno chiedendo tutti. I motivi restano, al momento, ancora ignoti. Non si capisce bene il perchè della frase nè tanto meno del duro commento postato dal cantante: “Col c…o!”

A cosa sarà dovuta la dura reazione del cantante?

Un commento che ha lasciato tutti di stucco, senza parole. Il web, in questo momento è completamente scatenato e la gente inizia a guardare di cattivo occhio il giovane Riki. Uscito da Amici di Maria De Filippi, posizionandosi al secondo posto dietro al suo amico e ballerino Andreas Muller, Riccardo inizia a spopolare e a scalare le classifiche musicali di tutta Italia. Il successo è forte, sembra avvolgerlo in maniera netta e, a proposito di ciò, chi assiste a commenti simili si lascia andare al classico giudizio: “Si è montato la testa.” Tante le persone arrabbiate sui social. La famosa fan page, invece, si limita solo ad eliminare il commento del beniamino. Troveranno un’adeguata giustificazione anche per questo?

Come risponderà Riki davanti alle critiche?

Ora, si sa, dopo essersi lasciato sfuggire un commento del genere, bisognerà giustificarsi pubblicamente e prendere le difese immediatamente, senza lasciar passare troppo tempo. Come risponderà Riki? Quali saranno le motivazioni che utilizzerà il cantante per discolparsi da tutto questo? Ma soprattutto perchè le ragazze, sue fan, gli chiedono perdono? Sicuramente sarà successo qualcosa del quale nessuno è ancora stato messo al corrente.