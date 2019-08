Riki dopo due anni di assenza: “Follia pericolosa, momento di cambiare”

Amici, il successo di Riki dopo il talent show

Il successo di Riki dopo Amici è sempre stato sotto agli occhi di tutti. Il concorrente del talent show è riuscito a ritagliarsi un suo spazio nel mercato discografico italiano con singoli tutt’altro che scadenti e davvero orecchiabili, e si è poi spinto anche nel mercato sudamericano dopo il singolo Dolor de cabeza cantato in duetto con i CNCO durante la sesta edizione del Summer Festival. Era da tempo che Riccardo Marcuzzo non scriveva qualcosa per il pubblico italiano, due anni per la precisione, ed è per questo che siamo felici di condividere con voi il suo ultimo annuncio che parla proprio del ritorno sul mercato.

Riki ritorna con un pezzo per il mercato discografico italiano: l’annuncio

“È follia rischiosa – così ha esordito Riki su Instagram –. Attenzione e cura nel scegliere le parole precise pesandole fra gli equilibri. Piaccia o meno – si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa – non si può dire che il mio mondo e modo di scrivere siano superficiali, per i più intelligenti e accorti non lo erano nemmeno quando cantavo dei chiodi in pelle. Sperimentare, crescere, lavorare per creare novità: una canzone – ha poi continuato parlando del suo concetto di musica – è una scultura, un blocco di marmo che da zero diventa emozione. Il mio è un linguaggio ragionato che colorato di colloquiale e giochi di parole comunica ora una cosa, ora un’altra”. Fin qui nessuna traccia del ritorno in Italia con un nuovo singolo; è dopo in effetti che Riccardo ha svelato tutto.

Le riflessioni di Riki sul nuovo singolo: “Non potremmo permetterci di scrivere cose banali”

“Purtroppo – ha spiegato – porto gli occhi azzurri e non gli occhialetti. Non sono pieno di tatuaggi e non fumo. Ahimè, io e le mie etichette non potremmo permetterci di scrivere cose banali, perché risuonerebbero come ‘ancora più banali’. Mai come oggi è influente il contorno, il percepito e l’immagine di un personaggio: è il momento di cambiare. Pronti? Dopo due anni di assenza – ecco l’annuncio – da inediti italiani manca davvero poco”. Altre informazioni non sono state pubblicate né su Instagram né altrove ma i fan sono già impazziti e noi ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.