Ridge di Beautiful, il nuovo attore Thorsten Kaye e le parole contro il Coronavirus

Un periodo difficile per tutti, anche per Ridge di Beautiful. Thorsten Kaye, che dal 2013 ha rimpiazzato lo storico attore Ronn Moss nei panni dello stilista californiano, ha perso un caro amico a causa del Coronavirus. Una grave perdita per il 54enne, che al momento non sta lavorando. Il set della soap opera americana è stato chiuso a causa dell’emergenza e per ora non è chiaro quando si torneranno a girare i nuovi episodi. Intanto Thorsten è tornato a casa, nel Connecticut, per affrontare la quarantena insieme alla sua famiglia. E superare così questo grande dolore per la perdita del suo amico, l’attore e sceneggiatore Terrence McNally.

Thorsten Kaye piange la morte del collega Terrence McNally

Da più di sette anni Thorsten Kaye fa il pendolare tra la California, dove si trova il set di Beautiful, e il Connecticut, dove abita con moglie e figlie. Appena le riprese sono state fermate l’attore è rientrato a casa. “Non c’è posto al mondo dove preferirei essere in questo momento. Solo io, mia moglie, le mie figlie e i nostri cari. Per me è importante avere i miei cari accanto perché questo terribile virus mi ha colpito da vicino portandosi via un amico. Mi riferisco all’attore e sceneggiatore Terrence McNally. Era una persona unica e mi mancherà moltissimo”, ha raccontato a Di Più.

Beautiful: la quarantena di Thorsten Kaye in famiglia

“So che questo è un periodo terribile, ma per me che vivo a migliaia di chilometri dalle mie figlie questi giorni sono un dono. Viviamo in una casa nei boschi, quindi passiamo il tempo accendendo il fuoco, cucinando buon cibo, e ci sfondiamo con i giochi da tavolo. Insieme con mia moglie, che è attrice come me, cerco di trasmettere alle ragazze la passione per i film classici”, ha aggiunto.

Moglie e figlie: la vita privata di Thorsten Kaye

Thorsten Kaye è sposato con l’attrice canadese Susan Haskell, nota per la soap opera Una vita da vivere. La coppia ha due figlie: McKenna, 17 anni, e Marlowe, 13.