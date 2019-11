Perché Ricky Tognazzi e Marco Predolin hanno litigato a Live-Non è la d’Urso

Furiosa litigata a Live-Non è la d’Urso tra Ricky Tognazzi e Marco Predolin. Tra i due c’era un conto in sospeso risalente al 2017, quando il conduttore ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme a Simona Izzo, moglie di Tognazzi. Predolin e l’attrice si sono punzecchiati più di una volta fuori e dentro la Casa più famosa d’Italia e una volta Ricky ha definito “fallito” Marco su Twitter. Un messaggio che il presentatore non ha mai digerito, tanto da legarselo al dito e tirarlo fuori a distanza di due anni. Predolin ha subito bollato Tognazzi come uno “st…o” facendo arrabbiare Barbara d’Urso per il linguaggio volgare utilizzato.

Tra Marco Predolin e Ricky Tognazzi volano insulti a raffica

“Predolin sei solo un grandissimo maleducato, sai solo insultare donne, gay…Ma chi ca..o sei?”, ha replicato duro Ricky Tognazzi ai primi insulti di Marco Predolin. Quest’ultimo ha parlato con una certa insistenza del tweet di due anni fa: “Mi hai insultato nascondendoti su Twitter”. Pronta la risposta di Ricky: “Ma chi si nasconde? C’è il mio nome!”. Nella diatriba è intervenuta Simona Izzo: “Marco ma sei in andropausa? Qui ci stavamo divertendo, poi sei arrivato tu”. Predolin ha continuato con gli insulti, tirando pure in ballo il padre di Ricky Tognazzi: “Non sei Ugo”.

Ricky Tognazzi minaccia Predolin a Live-Non è la d’Urso

“Stai attento a dove esci da qua, a quale porta utilizzi”, ha detto Ricky Tognazzi. Minacce che non sono piaciute a Barbara d’Urso, che ha bacchettato i suoi ospiti. Nonostante i toni accesi alla fine tutto è andato per il meglio: Ricky e Predolin hanno capito i rispettivi errori e hanno deciso di riappacificarsi con una stretta di mano e un abbraccio.