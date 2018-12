Ricky Tognazzi ospite di Caterina Balivo ricorda la mamma appena scomparsa

L’attore e regista si racconta a Vieni da me su Rai1

Ricky Tognazzi ricorda la mamma scomparsa negli scorsi giorni. Il celebre attore e regista, figlio di Ugo Tognazzi e Pat O’Hara, è stato ospite di Caterina Balivo. Nel salotto di Vieni da me, il programma in onda in diretta su Rai1, l’attore ha parlato a lungo della sua carriera e della sua grande famiglia allargata. Tognazzi ha aperto i cassetti della memoria e si è raccontato con generosità al pubblico a casa e a quello in studio. Il cineasta ha ricordato il padre la sua passione per i viaggi, il cibo e i grandi pranzi in casa con nomi celebri del cinema come Paolo Villaggio. Tognazzi ha ricordato poi gli esordi al cinema. Dopo aver lavorato con il padre, Ricky ha iniziato a muovere i primi passi da solo e a collaborare con artisti del calibro di Marcello Mastroianni. Tanti i successi che hanno costellato la sua carriera e tanti i riconoscimenti ricevuti. In studio è stato ricordato in particolare il momento in cui Tognazzi ha ricevuto dalle mani di Alberto Sordi il David di Donatello per il film Piccoli equivoci.

Ricky Tognazzi: il ricordo della mamma

Ospite di Caterina Balivo, Ricky Tognazzi ha voluto ricordare con un tocco di commozione la madre Pat O’Hara. L’attrice si è infatti spenta negli scorsi giorni ad 85 anni. Nonostante il dolore per la perdita, il regista si è detto comunque felice ed orgoglioso della vita vissuta accanto alla madre descritta come una donna schiva ma tanto spiritosa. Lei gli ha trasmesso l’amore per l’arte, il teatro e la musica lirica ma soprattutto gli ha insegnato a vivere con leggerezza e ironia.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo e la loro grande famiglia allargata

Parlando della sua vita privata, Ricky Tognazzi non poteva non raccontare della moglie Simona Izzo. I due, convolati a nozze nel 1995, rappresentano una delle coppie più solide e affiatate del mondo del cinema. Ricky e Simona sono felici della loro grande famiglia allargata che si è appena arricchita di un nuovo membro. Tognazzi ha infatti rivelato che Francesco Venditti (figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti) è diventato papà per la quarta volta della piccola Mia, nata ieri.