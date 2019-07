Ricky Martin e la protesta contro il governatore di Porto Rico: il messaggio dopo le dimissioni

Il leader portoricano Ricardo Rosselló ha annunciato le dimissioni. Dopo lo scandalo definito RickyLeaks e le manifestazioni in piazza del popolo, lascerà la poltrona di governatore dai primi di agosto. Una grande vittoria anche per Ricky Martin, tra i protagonisti della vicenda. Il cantante si era unito ai manifestanti dopo che sono state rese pubbliche le chat di Rosselló colme di insulti sessisti e omofobi. Il governatore nei messaggi aveva fatto riferimento a Ricky Martin catalogandolo come un macho che va a letto con gli uomini perché le donne non sono all’altezza. Dopo l’annuncio delle dimissioni, pochissime ore fa l’interprete latino ha scritto un lungo messaggio su Instagram, esprimendo tutta la sua felicità per la “sconfitta” di quello che di fatto è già l’ex governatore dell’Isola. L’ex coach di Amici di Maria De Filippi parla al popolo portoricano affermando che ce l’hanno fatta. Che hanno vinto senza usare la forza o le armi e cita Mahatma Gandhi.

“Ce l’abbiamo fatta. Senza pistole, come Gandhi”: il messaggio di Ricky Martin dopo le dimissioni di Ricardo Rosselló

“Puerto Rico ce l’abbiamo fatta. E l’abbiamo fatto in pace. Senza pistole, come Gandhi. Abbiamo chiesto rispetto e siamo stati ascoltati. Rispetto per i nostri figli, rispetto per le nostre donne, rispetto per la comunità LGBT, rispetto per i nostri morti. Questo non accadrà mai più. Non permetteremo a nessuno di metterci di nuovo i piedi in testa. Staremo attenti, vigili. C’è così tanto da fare ora. Ora dobbiamo lavorare più che mai. Oggi ci siamo riusciti perché eravamo uniti. Per molti decenni Puerto Rico fu divisa. NON PIÙ. Sono fiducioso della nostra nuova generazione che sta istintivamente facendo avanzare le cose. E ora, voltiamo pagina. Vedo un futuro molto luminoso”, scrive Ricky Martin dal suo profilo Instagram Ufficiale.

Ricky Martin confida le sue emozioni: “Ho pianto come un matto”

Il cantante, che parla anche in un video, nel suo messaggio ai connazionali esprime anche le emozioni e i sentimenti che ha provato in questi giorni di grande tumulto: “Ora mi sento molto calmo mentre festeggio. È stata una montagna russa di emozioni. Dalla rabbia alla gioia (ho pianto come un matto). Questa è stata una nascita. Ora possiamo ottenere tutto ciò che vogliamo. Siamo un esempio. Niente più corruzione, niente più spazzatura. Abbiamo salvato la nostra isola”. Poi esorda le persone che lo leggeranno e lo ascolteranno: “E ora, esci per le strade. VAI E FESTEGGIA, ma per favore NON FERMARTI. OCCHI APERTI DA ORA IN POI”. E ringrazia i giornalisti: “Voglio ringraziare i membri della stampa per averci informato. Grazie. Grazie al vostro eccezionale lavoro, il mondo intero ha ascoltato. Ne sono sicuro i “leader del mondo” non potranno dormire stanotte. Sono sicuro che alcuni sono nervosi. Stasera abbiamo scritto una pagina potente nella storia”.