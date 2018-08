Richard Gere di nuovo papà a 69 anni: la terza moglie è incinta

Richard Gere, secondo figlio a 69 anni: la terza moglie Alejandra Silva è incinta

Il gossip arriva dalla Spagna e sta già facendo chiacchierare tutto il mondo. Richard Gere aspetta un figlio dalla terza moglie Alejandra Silva. Fin qui tutto normale se non fosse che il divo di American Gigolò e Pretty Woman è giunto all’età di 69 anni. Ma a quanto pare la voglia di mettere su famiglia con la nuova compagna è stata così forte che l’attore non ha badato allo scorrere del tempo. Come fa sapere il quotidiano spagnolo ABC Alejandra è incinta. La fonte è piuttosto attendibile visto che qualche mese fa era stata la prima a parlare del matrimonio segreto tra Richard e Alejandra, avvenuto lo scorso aprile. Inoltre, i rappresentati dell’attore non hanno voluto confermare la notizia. Ma non c’è stata neppure la smentita: dunque è tutto vero? Per la Silva si tratta del secondo figlio: da un precedente matrimonio ha avuto Albert, che ha 6 anni. Anche Gere è già padre: dal matrimonio con Carey Lowell, dalla quale ha divorziato nel 2016, è nato Homer, oggi diciottenne.

Alejandra Silva: chi è la terza moglie di Richard Gere

Alejandra Silva è un’imprenditrice e attivista spagnola. Ha conosciuto Richard Gere tre anni fa, grazie ad una serie di iniziative benefiche e da allora la coppia è diventata inseparabile. Prima di conoscere l’attuale marito, la Silva è stata sposata con Govind Friedland, figlio del magnate minerario americano Robert Friedland, dal quale ha avuto il piccolo Albert. Dopo il divorzio il rapporto tra i due è più che mai turbolento e Friedland non ha risparmiato in passato frecciatine all’ex moglie e al nuovo compagno. Richard invece è stato sposato con la top model Cindy Crawford dal 1991 al 1995, mentre con l’attrice Carey Lowell dal 2002 al 2016. Da quest’ultima, come già sottolineato, ha avuto il primo e per ora unico figlio Homer. Alejandra e Richard vivono tra gli Stati Uniti e Madrid.

La dichiarazione d’amore di Alejandra Silva

“Mi sembra di vivere in una favola. Lui è l’uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, divertente e generoso che abbia mai conosciuto. Che posso dire? Sono così innamorata! Non c’è giorno in cui non mi dica quanto sia importante per lui”, ha dichiarato qualche tempo fa Alejandra Silva a proposito di Richard Gere. Quest’ultimo ha invece fatto sapere: “Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre a essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo! Sono l’uomo più felice dell’universo, come potrei non esserlo?”.