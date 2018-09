Richard Gere conferma la gravidanza della moglie: sarà padre a quasi 70 anni

Richard Gere figli: altro erede in arrivo dalla terza moglie Alejandra Silva

I gossip avevano ragione: Richard Gere sta per avere il secondo figlio! La terza moglie del divo di Hollywood, Alejandra Silva, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae col pancione. La coppia – che è buddista – si è recata a far visita al Dalai Lama, che ha teneramente toccato il ventre della futura mamma. “Un momento davvero speciale. Abbiamo ricevuto una benedizione per il nostro futuro. Non potevamo annunciare la novità senza averla prima detta al Dalai Lama”, ha detto la nuova signora Gere. E sì nuova perché Alejandra ha sposato da poco Richard, solo lo scorso 5 maggio. L’età – 69 anni – non ha fermato la voglia dell’attore di mettere su famiglia con la nuova compagna, con la quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine qualche anno fa.

Richard Gere ha già un altro figlio ormai grande

Richard Gere è già padre: dal precedente matrimonio con Carey Lowell, dalla quale ha divorziato nel 2016, è nato Homer, oggi diciottenne. Anche Alejandra Silva ha un figlio di 6 anni, il piccolo Albert, avuto dall’ex marito. “Mi sembra di vivere in una favola. Lui è l’uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, divertente e generoso che abbia mai conosciuto. Che posso dire? Sono così innamorata! Non c’è giorno in cui non mi dica quanto sia importante per lui”, ha detto qualche tempo fa Alejandra Silva a proposito di Richard Gere. Quest’ultimo ha invece rivelato: “Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre a essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo! Sono l’uomo più felice dell’universo, come potrei non esserlo?”.

Alejandra Silva: chi è la terza moglie di Richard Gere

Alejandra Silva è un’imprenditrice e attivista spagnola. Ha conosciuto Richard Gere tre anni fa, grazie ad una serie di iniziative benefiche e da allora la coppia è diventata inseparabile. In passato la donna è stata sposata con Govind Friedland, figlio del magnate minerario americano Robert Friedland, dal quale ha avuto il piccolo Albert. Dopo il divorzio il rapporto tra i due è diventato turbolento e Friedland non ha risparmiato frecciatine all’ex moglie e al nuovo compagno. Richard invece è stato sposato con la top model Cindy Crawford dal 1991 al 1995, mentre con l’attrice Carey Lowell dal 2002 al 2016. Da quest’ultima, come già sottolineato, ha avuto il primo figlio Homer.