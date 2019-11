Richard Gere di nuovo papà: terzo figlio in arrivo a 70 anni

Terzo figlio per Richard Gere: la moglie Alejandra Silva è incinta

Si allarga la famiglia di Richard Gere. A 70 anni – compiuti lo scorso agosto – il divo di Hollywood sta per diventare padre per la terza volta. La moglie Alejandra Silva è incinta e il bambino nascerà la prossima primavera. A dare la notizia il magazine spagnolo Hola!, che aveva già annunciato lo scorso anno l’altra gravidanza di Alejandra. Quest’ultima e Richard hanno avuto a febbraio 2019 un figlio al quale è stato dato il nome di Alexander. La coppia è molto riservata e preferisce non rilasciare troppi dettagli sulla vita privata. Gere è padre anche di Homer, 19enne frutto dell’amore con l’ex moglie Carey Lowell, mentre Alejandra ha un bambino di nome Albert, nato dal suo precedente matrimonio. Al momento non è chiaro se il terzo figlio della star sarà un maschietto o una femminuccia.

Alejandra Silva: chi è la terza moglie di Richard Gere

Alejandra Silva è un’imprenditrice e attivista spagnola di 36 anni. Ha conosciuto Richard Gere quattro anni fa, grazie ad una serie di iniziative benefiche e da allora i due sono diventati inseparabili. In passato la donna è stata sposata con Govind Friedland, figlio del magnate minerario americano Robert Friedland, dal quale ha avuto il piccolo Albert. Dopo il divorzio il rapporto tra i due è diventato turbolento e Friedland non ha risparmiato frecciatine all’ex moglie e al nuovo compagno. Richard invece è stato sposato con la top model Cindy Crawford dal 1991 al 1995, mentre con l’attrice e modella Carey Lowell dal 2002 al 2016. Da quest’ultima, come già sottolineato, ha avuto il primo figlio Homer.

Le dichiarazioni d’amore di Richard Gere e la moglie Alejandra

“Mi sembra di vivere in una favola. Lui è l’uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, divertente e generoso che abbia mai conosciuto. Che posso dire? Sono così innamorata! Non c’è giorno in cui non mi dica quanto sia importante per lui”, ha detto qualche tempo fa Alejandra Silva a proposito di Richard Gere. Quest’ultimo ha invece rivelato: “Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre a essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo! Sono l’uomo più felice dell’universo, come potrei non esserlo?”.