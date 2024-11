Ricciarelli e Volpe imbarazzanti (0 e 2), turbo Liorni 8: pagellone tv

Domenica In, Katia Ricciarelli: “Posso dire una cosa? Sai che ti voglio bene, Guillermo (Mariotto, ndr). Ma non sarà stata negativa la vicinanza tua con quella lì (Selvaggia Lucarelli, ndr), con quella che è vicina a te? Io vi dico che quando mi avete invitato, non so chi mi ha invitato, questo è stato uno dei motivi per i quali non sono andata. Io, Guillermo, l’ho conosciuto molto più buono”. “Non me la toccate! Quando non c’è, la difendo io!”, la replica di Mariotto. Anche Mara Venier ha difeso la Lucarelli. “Ma io non ho fatto nomi, non ho fatto nomi…”, ha concluso la Ricciarelli. Ma si può a 78 anni perdersi ancora via a chiamare una persona “quella lì” per screditarla con trucchetti da adolescenti? E fortuna che la senilità dovrebbe rendere più saggi. Una caduta di stile imbarazzante, l’ennesima in tv per l’ex di Pippo Baudo. Voto 0!

Le scelte scellerate di palinsesto di Rai Due ormai non sono più una novità. Dopo il clamoroso fiasco de L’altra Italia di Antonino Monteleone, che ha chiuso i battenti lo scorso giovedì per via di ascolti imbarazzanti, la stessa sorte è toccata a Se mi lasci non vale di Luca Barbareschi. Si è deciso che la prossima settimana, in una sola serata, saranno accorpate assieme le rimanenti tre puntate. In un colpo solo, tolto il dente e tolto il dolore. Pure in questo caso a causare la brusca interruzione dello show è stato lo share ‘horribilis’. Altro che versione Rai di Temptation Island, è stata una caporetto, voto 1!

Adriana Volpe ha deciso di sancire la pace con Magalli a Verissimo (Canale 5). Peccato che fosse contrattualizzata con BellaMa’, programma di Diaco in onda su Rai 2. Secondo quanto rivelato da Magalli a TvTalk, per contratto, la conduttrice non poteva andare ospite dalla concorrenza né nel giorno di messa in onda di BellaMa’, né in quello prima e né in quello dopo. Inoltre è trapelato che Diaco le aveva chiesto di siglare la pax con l’ex timoniere de I Fatti Nostri proprio a BellaMa’, visto che ne faceva parte del cast fisso. Lei ha preferito Verissimo (ovviamente perché è una vetrina con più audience) e pare che Diaco l’abbia presa malissimo, cacciandola. Infatti nel programma Rai non la si è più vista. Se la ricostruzione della vicenda è corretta, beh, la Volpe l’ha fatta fuori dal vaso e non stupisce che si sia buscata una mazzata, con tanto di benservito. Voto 2 all’intera gestione della faccenda!

Si è conclusa la stagione di Reazione a Catena, la prima dell’era post Marco Liorni. A prendere le redini del programma è stato Pino Insegno che, rispetto alla stagione precedente del quiz show, ha visto calare lo share di 3/4 punti percentuali. Non un flop, ma il calo c’è stato. Intervistato da TvBlog, Insegno ha sostenuto che gli ascolti in decrescita sono da attribuire ai grandi eventi (Olimpiadi, Paralimpiadi, tornei di tennis…) programmati su altri canali. Ok il calo quando questi eventi ci sono stati, ma tutti gli altri giorni? Ma è così difficile ammettere che qualcosina non ha funzionato? Possibile che in tv tutti dicano che sono i migliori e se ci sono problemi le cause sono sempre da ricercare altrove? Vade retro responsabilità, voto 4!

Finalmente è arrivato il momento della messa in onda de La Talpa. I battenti saranno aperti martedì 5 novembre, in prima serata su Canale 5. Niente diretta e niente salotto, si punterà su un ritmo serrato della narrazione attraverso un montaggio sapiente come quello che si vede a Temptation Island. Non solo: parte delle vicende saranno trasmesse in esclusiva in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e saranno utili a comprendere meglio le puntate trasmesse in prime time. Al pubblico viene quindi richiesto un doppio sforzo, ma con la ricompensa di potersi calare in una esperienza immersiva e stimolante dal punto di vista della fruizione del reality. Funzionerà? Chissà. Al di là del risultato, va premiata a prescindere la volontà di proporre qualcosa di nuovo. Voto 7!

Partenza con il botto per L’Eredità che, domenica 3 novembre, ha ottenuto un ascolto medio di 3.085.000 spettatori pari al 19.4% nella prima parte e di 4.041.000 utenti pari al 22.8% nella seconda. Già dalla prima puntata Marco Liorni è riuscito a fare ciò che a Pino Insegno con Reazione a catena non riusciva, vale a dire staccare nettamente La ruota della fortuna. Per il quiz show di Gerry Scotti, in onda su Canal 5 in replica, 2.427.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e 3.143.000 utenti (18.1%) nella seconda. Liorni ha già messo il turbo. Garanzia, voto 8!