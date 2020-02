Ricchi e Poveri, la formazione originale a Sanremo 2020: parla il manager

Reunion Ricchi e Poveri a Sanremo 2020: come è successo e quando ci sarà, le parole del manager

C’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2020 e la reunion de i Ricchi e Poveri. Mercoledì sera sul palco dell’Ariston salirà la formazione originale del gruppo, ovvero quella formata da: Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. A Domenica In Mara Venier ha avuto il piacere di intervistare Danilo Mancuso, il manager che è riuscito nell’impresa di riunire i quattro artisti dopo i dissapori e le incomprensioni degli anni Ottanta, che hanno portato la formazione a ridursi prima a tre membri e infine a due.

Cosa ha detto Danilo Mancuso, il manager dei Ricchi e Poveri

“Tutto è partito un anno fa, ci sono riuscito con pazienza e delicatezza. Non volevo che sembrasse un’operazione commerciale ma un’operazione nobile perché loro sono la storia della musical italiana”, ha spiegato il manager Danilo Mancuso a Domenica In. “Come hanno reagito quando ho proposto l’idea? Erano increduli ma poi hanno accolto con piacere tutto il progetto. Non posso dire altro perché c’è un po’ di embargo. Non sarà un episodio isolato. Io ad Amadeus ho proposto la presentazione del progetto a 50 anni dal loro primo Sanremo perché sarebbe stato bello ripartire da lì”, ha aggiunto.

Perché i Ricchi e Poveri si erano sciolti: gossip e litigi

Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri nel 1981, a causa dei forti contrasti con Angela Brambati. Contrasti dovuti ad una presunta relazione clandestina tra Marina e il marito di Angela, Marcello. Nel 2016ha mollato il gruppo Franco Gatti, a seguito della morte del figlio 22enne.