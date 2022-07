Riccardo Manera, il triste annuncio: “Ho una lesione tumorale alla testa”

Dopo un mese di silenzio, Riccardo Maria Manera spiega il motivo della sua assenza su Instagram: si trova in ospedale e ha appena scoperto di avere una lesione tumorale alla testa. L’attore di Volevo fare la rockstar si svela sul social network con un lungo messaggio e una serie di selfie direttamente dall’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove si trova ricoverato. Riccardo fa questo drammatico annuncio mostrandosi con il sorriso e precisa di non avere alcuna intenzione di arrendersi di fronte a questa enorme difficoltà.

Inutile dire quanto la triste notizia che oggi dà Manera abbia lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca. Inizia il messaggio ammettendo che solitamente non scrive mai nulla. Confessa di non essere stato in grado di farlo o forse ne ha sempre avuto paura. Ora questa paura “come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro”. Oggi per l’attore 27enne “i pensieri sono ben altri”. Racconta così che è da un mese che convive “con questa cosa”.

“Non molti lo sapevano”, scrive ancora l’interprete di Eros in Volevo fare la rockstar. Ora, però, decide di esporsi sul social network, con il suo ufficiale profilo, forse per alleggerirsi un po’. “Almeno se si sa è perché l’ho detto io”, prosegue. Riccardo Manera scende nel dettaglio facendo notare che è appunto da più di un mese che è assente dai social e crede che la situazione sarà questa ancora per un po’ di tempo. E un motivo per questa sua assenza “c’era, c’è”.

“Questo post è per me. Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare. Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. Ma a prescindere stica..i, anzi, sti grandissimi ca..i! La battaglia è da combattere e si combatte!”

Dopo aver saputo di avere una lesione tumorale, Manera ha iniziato a pensare quanto il destino sia davvero strano. Solo l’anno scorso, l’attore 27enne si ritrovava a girare il suo primo film da protagonista, che affrontava proprio questo argomento. La cosa clamorosa è che sul set aveva vissuto “per finta” ciò che ora sta vivendo davvero.

Ammette di aver concluso di girare le scene di una sere un mese fa “con questo nemico dentro”. Si chiede come abbia fatto a farlo. Detto ciò, in questo lungo e drammatico messaggio, l’attore chiede al pubblico che lo segue di non preoccuparsi o almeno di farlo “il giusto”. Annuncia così di avere intenzione di lottare: “Io non mi arrendo, mai”.

Facendo riferimento ai selfie condivisi con il sorriso per fare questo annuncio, Manera ammette di non essersi mai preso sul serio “neanche in un momento così”. In poche ore il suo post su Instagram sta ricevendo tantissimi messaggi di affetto. Non mancano i commenti da parte di alcuni dei suoi colleghi, come Jenny De Nucci, Carlotta Antonelli e Giulia Elettra Gorietti.