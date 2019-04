Riccardo Fogli sta male: rimandata l’intervista a Verissimo

Perché Riccardo Fogli non era presente a Verissimo

Malore per Riccardo Fogli dopo l’Isola dei Famosi. Il cantante dei Pooh era atteso a Verissimo, per le reunion del reality show prevista per sabato 6 aprile. Ma, come annunciato da Silvia Toffanin, l’artista si è sentito poco bene a poche ore dalla registrazione della trasmissione. Dunque, Fogli non è stato intervistato insieme agli altri ex naufraghi ovvero Marco Maddaloni, Marina La Rosa, Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez. La compagna di Pier Silvio Berlusconi non ha fornito ulteriori dettagli ma ha chiarito che Riccardo sarà ospite del suo salotto la prossima settimana. Intanto i social network del musicista tacciono: l’ultimo post risale a qualche giorno fa, quando il 71enne ha ringraziato tutti i suoi fan per il supporto ricevuto in Honduras. La moglie Karin, invece, ha postato su Instagram un tenero scatto del marito e della figlia, di nuovo insieme dopo tre mesi di lontananza.

Le parole di Riccardo Fogli dopo l’Isola dei Famosi 2019

“Ho portato con me un bagaglio di vita che non dimenticherò mai…una libertà di vita che solo un’avventura come l’Isola ti può donare”, ha scritto Riccardo Fogli dopo la finale dell’Isola dei Famosi. Il cantante ha portato in Italia un pezzo di bambù, quello dove ha mangiato decine e decine di porzioni di riso. In un secondo post su Instagram Fogli ha scritto: “L’amore della famiglia è incondizionato ed infinito. Non ha importanza dove ti trovi, loro saranno sempre lì pronti ad abbracciarti con il loro calore, anche a centinaia di chilometri di distanza”.