Riccardo Facchini de La prova del cuoco fa coming out: “Ora sono Chloe”

I telespettatori de La prova del cuoco ricorderanno sicuramente Riccardo Facchini, lo storico chef ospite di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. Ebbene oggi è una donna transgender e si chiama Chloe. Ha deciso di mostrarsi per la prima volta, con la nuova identità, sul suo account Instagram in queste ultime ore. La transizione, come lei stessa fa sapere, è iniziata qualche anno fa e solo oggi decide di fare coming out. Chloe fa sapere ai fan che negli ultimi mesi ha ricevuto vari messaggi, in cui le veniva chiesto come mai fosse cambiata. In particolare, il pubblico aveva notato i capelli biondi e il viso più tondo. Ammette che, sin da quando era piccolo, si è sempre sentito una bambina.

Entra nel dettaglio e racconta di aver iniziato il suo percorso di transizione due anni e mezzo fa. Ora si sente pronta a fare “l’ennesimo e ultimo coming out” con i fan che lo continuano a seguire con affetto dai tempi de La prova del cuoco. È consapevole del fatto che alcuni di loro potrebbero non approvare questa sua scelta. Nonostante ciò, è anche convinta che chi l’ha apprezzata “come Riccardo” continuerà a farlo anche ora. E così annuncia la sua nuova identità.

“Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender”

Detto ciò, si dichiara anche fiera di avere accanto a sé “un uomo con la ‘U’ maiuscola”. Nelle foto da lei condivise, è presente anche uno scatto che la ritrae a fianco del suo compagno, che l’ha supportata in questi anni. Oltre lui, Chloe ha avuto al suo fianco tutta la sua famiglia, gli amici e i colleghi. La prova del cuoco è terminata da tempo su Rai 1, eppure il pubblico non dimentica Riccardo Facchini. Infatti, sono diversi i messaggi che è possibile leggere sotto il post di oggi.

I fan mostrano tutto il loro affetto e, tra i messaggi, è possibile notare quello di Antonella Clerici. Quest’ultima scrive “Riki…”, accompagnato da un cuore rosso. Sotto il commento della conduttrice, precisa: “Ora Chloe, ti voglio bene”.

Nel frattempo, è stato confermato il cooking show È Sempre Mezzogiorno su Rai 1 nella prossima stagione televisiva. Non solo, per la Clerici ci sono nuovi progetti che faranno parte della prima serata.