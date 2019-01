Ricardo Kakà, nuovo matrimonio dopo la separazione: l’annuncio del calciatore

Ricardo Kakà nuovamente sposo dopo la separazione con l’ex moglie

Sono passati ormai oltre tre anni dal definitivo divorzio con la ex moglie e, oggi, Ricardo Kakà si vuole nuovamente sposare. A darne l’annuncio ci ha pensato proprio l’ex calciatore del Milan e della nazionale brasiliana. Il campione ha due figli nati dal suo matrimonio precedente: Luca Celico Leite, nato il 10 giugno 2008, e Isabella, nata il 23 aprile 2011. Nel novembre 2014 la coppia ha annunciato la rottura per poi riappacificarsi a fine dicembre. Nell’agosto del 2015, però, nonostante si fossero dati una seconda possibilità, la moglie di Kakà, Caroline ha annunciato la notizia della definitiva separazione. Oggi, Kakà, possiamo dire che si è rifatto una vita. Sul profilo Instagram dell’ex milanista appare, infatti, una foto che lo ritrae in compagnia della sua nuova donna. Una ragazza giovane, bionda, di 25 anni che presto sposerà il centravanti del Brasile.

Kakà convolerà a nozze con una modella brasiliana di 25 anni

Il trentaseienne brasiliano convolerà a nozze con una prorompente modella brasiliana. Dunque, conterranei ma con una notevole differenza di età che, però, non sembra arrecare alcun tipo di problema alla coppia. I due si sposeranno e, lo scatto apparso sui social del calciatore lo testimonia apertamente. Nella foto postato i due sono felici, sorridenti, innamorati e abbracciati l’uno all’altra. Si scambiano un tenero bacio e, la ragazza mostra l’anello regalatole da Kakà. Sulla mano, invece, ha una scritta che in inglese recita: “I said yes” che, tradotto in italiano significa: “Ho detto si!”. Dunque, la proposta è arrivata qualche giorno fa, ora non ci resta che attendere il giorno delle seconde nozze dell’attaccante.

L’annuncio del secondo matrimonio dell’ex attaccante del Milan

Sotto lo scatto pubblicato, Kakà scrive anche un dolce pensiero per la sua futura moglie: “Mi hai reso l’uomo più felice del mondo!!! Ti prometto di renderti la donna più felice del mondo. Ti amo”. Con queste parole, il fuoriclasse ed ex Pallone d’Oro, si intuisce quanto sia realmente innamorato. Tutti noi non possiamo far altro che congratularci con la coppia che presto pronuncerà il fatidico Sì!