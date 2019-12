Rettifica articolo del 2.08.2019 dal titolo: “Briga, scoppia l’amore con la valletta di Mezzogiorno in Famiglia”

In riferimento all’articolo comparso in data 02.08.2019 sul sito Gossipetv.com, riportante il titolo “Briga, scoppia l’amore con la valletta di Mezzogiorno in Famiglia”, a firma di Mirko Vitali, Gossipetv.com pubblica formale rettifica.

Riceviamo e pubblichiamo dunque la richiesta di rettifica degli Avvocati Damiano Velluti e Claudia Prioreschi, legali della sig.ra Jasmine Carola Gigli, riguardo alla notizia di cui sopra.

OGGETTO: Diffida alla rettifica dell’articolo del 02.08.2019 a firma del sig. Mirko Vitali, dal titolo: “Briga, scoppia l’amore con la valletta di Mezzogiorno in Famiglia”.

La presente in nome e per conto della sig.ra Jasmine Carola Gigli, nata a Roma il 26.01.1989, la quale conferisce mandato agli scriventi al fine di essere tutelata nei suoi legittimi diritti e interessi.

Come è noto sul settimanale a tiratura nazionale “Spy” n. 31 del 02 agosto 2019, edito dal Gruppo Mondadori, alle pagine n. 54 e 55, veniva pubblicato un articolo a firma della giornalista Carola Uber, destituito di ogni fondamento e intitolato “Briga, cantando ho trovato il vero amore“, con sommario del seguente tenore, “È passione tra l’artista romano e la bella Jasmine Gigli […]” riportando a corredo tre fotografie del sig. Mattia Briga e della sig.ra Jay Carol Gigli che nulla hanno a che vedere con la sig.ra Jasmine Gigli.

Dette affermazioni sono prive di fondamento, poichè la persona raffigurata nelle fotografie pubblicate non è assolutamente la sig.ra Jasmine Gigli (in arte Jas) e l’accostamento è lesivo della reputazione della nostra assistita e contrario a verità, soprattutto perché la stessa, da diversi anni, ha una stabile relazione sentimentale con il proprio partner.

Detta notizia pubblicata dal settimanale Spy è stata ripresa anche dal vostro sito web con l’articolo in oggetto, cosicché il nome della nostra assistita è stato dai lettori inequivocabilmente associato alla protagonista ritratta nelle fotografie e tale circostanza è lesiva della sua reputazione poiché idonea ad ingenerare nel lettore medio il falso convincimento che ella fosse in qualche modo legata sentimentalmente al cantante Briga a danno del suo compagno attuale.

La pubblicazione appare non preceduta da un appurato controllo da parte del giornalista e del direttore in merito alla rispondenza dell’immagine del soggetto e le vicende narrate nell’articolo in questione.

Per tali ragioni, i sottoscritti Avv. Damiano Velluti e Avv. Claudia Prioreschi, in nome e per conto della sig.ra Jasmine Carola Gigli, Vi invitano formalmente, a ciò diffidandoVi ad ogni effetto di legge, a provvedere alla immediata rettifica dell’articolo in questione con ogni mezzo necessario alla sua diffusione oltre alla pubblicazione della presente missiva, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, riservandoci ogni richiesta di risarcimento danni in merito.