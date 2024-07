Retro TV, Vero Amore: quando Maria inventò Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti sarà anche finito, ma non è finito il viaggio nei ricordi. Oggi, su Retro Tv, contenitore di televisione vintage di Gossip E Tv, torniamo a parlare di Temptation Island. Che c’entra Temptation con la televisione vecchia direte voi? C’entra eccome, perché, il docureality delle corna è entrato nelle nostre cose molto prima di quanto molti ricordino. Dimenticate Is Moros Relais, dimenticate i falò di confronto e Filippo Bisciglia e allacciate le cinture, partiamo alla scoperta di Vero Amore!

Correva l’anno 2005: i tormentoni estivi erano Camisa Negra e la Gasolina, Sanremo era stato vinto da Francesco Renga e Jonathan Kashanian aveva vinto il Grande Fratello. Maria De Filippi, con il suo genio, pensò a come espandere il suo impero anche in estate. Dopo l’enorme successo della quarta edizione di Amici (quell’anno vinse il cantante Antonino) e dei troni storici di Salvatore Angelucci e Luca Dorigo a Uomini & Donne, Maria portò un format completamente nuovo per l’estate. Negli Stati Uniti andava molto forte Temptation Island, lei decise di rivoluzionarlo. Nasce così Vero Amore.

Vero Amore: i protagonisti dell’antenato di Temptation Island

Cinque coppie, tredici tentatori e tredici tentatrici, tre settimane di tempo per capire se è vero amore. Diciannove anni fa, Maria ci aveva visto lungo. Vero Amore andò in onda soltanto per un’edizione, ormai è impossibile trovare dei reperti di archivio, poi il format restò in letargo fino al 2014, quando Mediaset lo rispolverò, adattandolo alla versione tradizionale che è diventato Temptation Island. Vero Amore però era una cosa tutta nostra, ideata, scritta e condotta dalla stessa De Filippi. La trasmissione era ambientata in Puglia, a Castellaneta Marina in provincia di Taranto e come sarebbe successo dieci anni dopo con Temptation, Vero Amore era legata a doppio filo con Uomini & Donne. Tra i protagonisti c’erano volti della trasmissione, sia tra i tentatori che nelle coppie. Il tentatore Alessandro Genova diventò un tronista, corteggiato da Nunzia Sammarco, che durante Vero Amore lasciò il fidanzato per lui. Francesca Morana e Giuseppe Lago invece erano usciti da Uomini & Donne e la loro storia finì a causa di Erminia Castriota, storica opinionista del programma.

La più famosa protagonista di Vero Amore però è stata Karina Cascella. Partecipò al programma con il fidanzato dell’epoca, e l’anno dopo sbarcò a Uomini & Donne, dove trovo l’amore con Salvatore ‘Sasà’ Angelucci. Lo stesso Salvatore era stato un tentatore in Vero Amore. I due hanno avuto una bambina insieme e si sono lasciati nel 2012. Karina durante questa ultima edizione di Temptation Island ha ricordato la sua esperienza nel suo antesignano, postando alcune foto del suo soggiorno nel villaggio delle fidanzate e ricordandola come un’avventura incredibile. E voi vi ricordavate Vero Amore? Vi lasciamo lo spot che ne annunciava l’arrivo su Canale 5, quando ancora la prima serata iniziava alle 21.