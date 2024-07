Retro TV: prima di essere famosi facevano pubblicità. Li riconosci?

Per diventare famosi bisogna fare la gavetta, questo è poco ma sicuro. E possono confermarlo moltissimi dei nostri vip che la gavetta l’hanno fatta eccome, partendo dalle pubblicità. Prima di diventare personaggi stimati del piccolo o grande schermo, qualcuno ha dovuto iniziare dal basso, sponsorizzando la qualunque, anche in tenerissima età. Vi ricordate tutte le nostre celebrità che hanno inaugurato la loro carriera nel mondo degli spot? O qualcuno non lo avreste mai riconosciuto? In questa edizione di Retro Tv, il contenitore vintage di Gossip E Tv, ripercorriamo gli inizi insospettabili di alcuni dei nostri vip.

I vip prima di diventare famosi: le pubblicità che ce li hanno fatti conoscere

Le pubblicità che funzionano di più sono quelle con un tormentone, uno slogan che rimane in testa e spesso e volentieri entra poi a far parte del nostro linguaggio quotidiano. Nella torrida estate del 2001 abbiamo tutti ripetuto chissà quante volte ”Antò, fa caldo”, come faceva la bella moglie nello spot del thè freddo. Ma vi ricordate chi era la signora di ”Antò, fa caldo”? Guardate un po’:

Sì, avete visto bene, è proprio la bellissima Luisa Ranieri ai suoi esordi. L’attrice che è oggi una stella del nostro panorama televisivo e cinematografico ha iniziato proprio da qui, dalla pubblicità del Nestea.

Un altro attore che deve la sua fama ad un tormentone è Stefano Accorsi. Oggi attore di cinema autoriale e teatrale, famoso a livello internazionale, ma nel 1995 ha lanciato il tormentone ”Du gust is megl’ che one”, nello spot del gelato Maxibon, in cui cercava di rimorchiare due turiste con un inglese maccheronico.

Restando in tema gelati, un altro amatissimo personaggio televisivo che ci ha lasciati troppo presto ha mosso i primi passi sponsorizzando proprio un gelato. Correva l’anno 1982 e nella pubblicità del gelato al cioccolato Blob, vediamo il compianto Fabrizio Frizzi.

Prima di approdare sui nostri schermi come showgirl e presentatrice, Michelle Hunziker a soli 18 anni era il sogno proibito di molti italiani. Le sue forme hanno reso famoso l’ intimo Roberta, ma nel 1994, la svizzera, prima di innamorarsi di Eros Ramazzotti è stata il volto di Pesoforma.

Qualcuno ha iniziato prestissimo a calcare i set. Nel 1984, la grandissima Mariangela Melato era il volto dell’Olio Cuore, e con lei c’era una bambina biondissima che conosciamo tutti. Aveva solo 3 anni ma era già un peperino, Ilary Blasi. Insieme ai suoi genitori e alla sorella maggiore Silvia ha partecipato a molte pubblicità dell’olio, con tanto di salto della staccionata da parte del suo papà. Nonostante la tenerissima età, Ilary aveva già un caratterino!

Ilary Blasi però ne ha fatte di pubblicità quando era piccola, e quante ne ha fatte!

Eccola qui nello spot del 1987 di Galbusera e del 1988 del Mandorlato Balocco!

Un’altra attrice affermatissima che ha iniziato da piccolina a familiarizzare con le telecamere è Cristiana Capotondi. Nel 1993 era la bella bimba coi capelli rossi che mangiava i Tegolini del Mulino Bianco. Soltanto sei anni dopo invece, nel 1999, replicava il successo del collega Stefano Accorsi, con lo spot del Maxibon in cui si innamorava di un prete e lanciava lo slogan ”Non c’è più religione!’‘

L’ultimo vip che vi presentiamo in questa rassegna è un più più di nicchia, ma siamo certi lo conosciate tutti. Prima di arrabattarsi tra forbici dalla punta arrotondata e colla vinilica, Giovanni Muciaccia, l’amato conduttore di Art Attack combatteva contro la forfora per la Pantene.

E voi li avevate riconosciuti tutti?