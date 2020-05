Resta a casa e vinci, il gioco a quiz con Costantino torna su Rai Due

Rai Due, ritorna Apri e vinci con il nuovo nome Resta a casa e vinci

Sicuramente conoscerete il divertente Apri e vinci, gioco a quiz di Rai Due che ha avuto come protagonista indiscusso il conduttore Costantino Della Gherardesca. Stando agli ultimi retroscena pubblicati da Blogo pare che il programma tornerà presto sulla seconda rete del servizio pubblico con un nuovo nome: Resta a casa e vinci. Il cambiamento è dovuto ovviamente al fatto che la trasmissione Rai dovrebbe tornare molto presto in onda e che col Coronavirus non è più possibile confezionare i programmi in piena libertà come un tempo.

Resta a casa e vinci, il format: quali cambiamenti col Covid-19

Non abbiamo ancora i dettagli di ciò che vedremo ma pare che la formula non cambierà rispetto a quella a cui siamo abituati. Ricordiamo che Costantino citofonava nelle abitazioni degli italiani per farsi invitare in casa e iniziare a fare delle domande che avrebbero permesso ai fortunati di vincere premi sempre più ghiotti. Senza dubbio un bel format, alla cui riuscita a contribuito anche il conduttore. Ora bisognerà vedere in che modo le normative anti-Covid-19 saranno recepite dallo show. Il nome Resta a casa e vinci comunque già dice molto.

Data messa in onda Resta a casa e vinci: il programma in estate e in autunno

Riguardo alla messa in onda sappiamo che il programma dovrebbe tornare quest’estate durante le prossime settimane e che poi se ne parlerà per l’autunno prima di Detto fatto, sebbene non ci siano affatto certezze al riguardo. Il palinsesto autunnale di Rai Due sta assumendo dunque una fisionomia abbastanza definita: prima Resta a casa e vinci alle 14, poi Detto fatto, infine un nuovo programma di attualità con Milo Infante che però potrebbe anch’essere sostituito dalla nuova trasmissione di Paola Perego incentrata su nonni e nipoti. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.