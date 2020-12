Report, orribili minacce: “Avete le bombe negli armadi”. Ranucci risponde

Una lettera spaventosa è giunta alla redazione di Report, storico programma giornalistico di Rai Tre che negli anni ha realizzato svariate inchieste ‘scomode’, come dire veritiere (si perdoni il paradosso). A rendere nota la vicenda è l’agenzia stampa AdnKronos che ha raggiunto il conduttore della trasmissione, Sigifrido Ranucci che ha confermato il fatto spiegando che la sua redazione, proprio per via della missiva minatoria, in questi giorni lavorerà a ranghi ridotti per rispettare i protocolli di sicurezza.

“Voi il marcio del sistema corrotto. Solo falsa informazione per potere e poltrone. Cercate meglio negli armadi, oltre agli scheletri avete le bombe”. Così si legge nella lettera indirizzata a Report. Lo scritto è stato inviato da Padova ed è giunto in redazione lo scorso martedì. Sempre come fa sapere l’AdnKronos si tratta di un foglio a quadretti, messo nero su bianco in stampatello con caratteri prestampati. Inoltre, in alto, in pennarello, è stata posta la sigla nuove Brigate Rosse con la stella a cinque punte.

Nella lettera è stata trovata anche della polvere bianca. Chi ha scritto il messaggio ha definito la polverina “antrace”: materiale inerte, secondo quanto trapelato in queste ore dalle analisi sul campione, i cui test di analisi sono stati effettuati prima allo Spallanzani di roma e poi all’istituto zooprofilattico di Foggia.

Non è la prima volta che coloro che si definiscono facenti parte delle nuove Brigate Rosse si mettono in mostra con gesti di minacce e roboanti. Di recente simili lettere e analoghi messaggi se li sono visti recapitare alcuni sindaci di paese e amministratori locali. Gli agenti del Commissariato Rai e della Digos stanno seguendo i casi per riuscire a fermare la vicenda e coprire che si nasconde dietro a siffatti episodi.

Report, minacce di morte pervenute in redazione: parla Sigifrido Ranucci

“La Rai ha messo in atto tutti i sistemi di sicurezza nella maniera più idonea, ho avuto la redazione dimezzata per questo motivo in settimana, ma, seppur con molte difficoltà, lunedì sera andremo in onda”. Così il conduttore Sigfrido Ranucci all’Adnkronos. Il giornalista ha aggiunto che nonostante tutto lui e la squadra del programma della terza rete Rai non hanno assolutamente intenzione di mettersi da parte “di fronte a degli atti di imbecilli”.

Infine Ranucci ha anche svelato che poco tempo fa ha ricevuto personalmente delle minacce di morte “da un sedicente gruppo SS, addirittura”. “Ci hanno rallentato, non certo bloccato”, ha concluso. Report non si ferma!