Repliche Uomini e Donne canale e orario: dove rivedere la puntata del giorno

Uomini e Donne replica: dove vedere le puntate

Dal lontano 1996 Uomini e Donne, il programma pomeridiano che tiene incollati allo schermo milioni di spettatori, è ormai una garanzia. Sono tre i giorni della settimana dedicati al seguitissimo Trono Over che, tra dame e cavalieri in cerca dell’amore vero, raccontano storie avvincenti e appassionanti. Il giovedì e il venerdì, invece, ruota tutto attorno al Trono Classico, che quest’anno vede Lorenzo Ricciardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Mara Fasone. Sono loro i quattro tronisti, pronti a farsi corteggiare e a mettersi in gioco per uscire dal famoso dating-show con l’anima gemella. Nel caso doveste perdervi qualche puntata di Uomini e Donne, ecco in che modo potete recuperarle tra streaming sul web e repliche in tv. Sono tanti, infatti, gli appassionati al programma che non sempre riescono ad aggiornarsi con la messa in onda delle puntate. Qui è possibile sapere su quali canali e in quali orari potranno recuperare le vicende dei protagonisti del Trono Classico e Over!

Ecco dove e quando è possibile recuperare le puntate di Uomini e Donne

A fornire ai telespettatori le repliche di Uomini e Donne è La5, che corrisponde al canale 30 del digitale terrestre. Sono ben due gli orari messi a disposizione dalla rete per recuperare le puntate del dating-show: il primo appuntamento è fissato alle 19:40, mentre il secondo è previsto in seconda serata alle 23:25. Nel caso in cui, invece, non poteste rivedere le puntate in tv, c’è la possibilità di guardare il programma dal web. In che modo? Esistono i siti, o le rispettive applicazioni, di Witty Tv e Mediaset Play. Infatti, su entrambe le piattaforme completamente gratuite, è possibile rivedere le puntate che verranno caricate in streaming dopo la messa in onda in tv. Infine, anche Canale 5 fornisce agli spettatori la replica della puntata pomeridiana alle ore 3.oo.

Uomini e Donne: un successo senza tempo

Anche quest’anno Uomini e Donne è tornato in grande stile, facendo registrare ottimi ascolti. In onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, il dating-show di Canale 5 regala emozioni e divertimento anche grazie alla figura di Tina Cipollari e a quella di Gianni Sperti, da anni opinionisti fissi del programma. Dopo più di vent’anni, la docu-soap riesce a conquistare uno share altissimo, aggirandosi o addirittura superando il 20%. Un programma che, oltre a garantire ascolti stellari, ha successo anche sui social! Insomma, un appuntamento davvero immancabile!