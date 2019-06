Repliche Lontano da te: dove rivedere le puntate della fiction

Dove rivedere le repliche della fiction Lontano da te

È ufficialmente iniziata su Canale 5 la nuova fiction Lontano da te, con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Dove rivedere la replica della prima puntata della serie e tutte le successive? Al momento è disponibile solo su Mediaset Play, piattaforma streaming di Mediaset. È probabile che nei prossimi giorni l’azienda inserisca una replica nel palinsesto di Canale 5 o delle reti minori, ovvero La 5 e Mediaset Extra. La serie è una produzione italo-spagnola, girata lo scorso anno in tre diverse città: Roma, Siviglia e Praga. Lontano da te è composta in tutto da quattro puntate e andrà in onda per ben quattro settimane.

La trama della nuova fiction Lontano da te

Lontano da te racconta l’amore incredibile e imprevisto tra Candela e Massimo. Lei è una ballerina di flamenco di Siviglia mentre lui è un imprenditore romano. Sono due persone completamente diverse che sono però destinate ad incrociarsi. Tra Candela e Massimo tutto comincia a Praga, quando tra loro scatta il colpo di fulmine nonostante l’incompatibilità risulti evidente fin da subito. Da quel momento i due non possono più vivere la loro vita senza pensare l’uno all’altra… Ma Massimo e Candela devono vedersela anche con la loro quotidianità, così lontana e differente.

Candela e Massimo: due opposti che si attraggono

Massimo è figlio della ricca Bice, che ha un toy boy di nome Enzo, ed è amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la Salvatori Tour, un tempo il primo tour operator italiano, oggi in crisi. Oltre ai guai di lavoro, Massimo non riesce a chiudere la lunga relazione con Francesca, dottoressa in carriera che sogna convivenza e figli. Dal canto suo Candela vive con la madre moderna e stravagante, Rosario, che l’aiuta ad occuparsi del figlio di nove anni. Il compagno di Candela è in carcere per truffa mentre la donna è in grosse difficoltà economiche.