Replica The Good Doctor 2: dove rivedere la prima puntata

Dove rivedere i primi due episodi di The Good Doctor 2 su Rai 2

È finalmente partita su Rai 2 la nuova stagione di The Good Doctor, con protagonista Freddie Highmore. A partire dal 3 febbraio, ogni domenica sera andranno in onda due episodi del telefilm americano. Ma dove rivedere le repliche delle varie puntate? In streaming sono disponibili su Rai Play, piattaforma digitale Rai. In tv, invece, gli episodi della prima puntata saranno replicati – salvo cambiamenti dell’ultimo minuto – su Rai 2 sabato 9 febbraio alle ore 14. Ma cosa è successo nel primo e secondo episodio di The Good Doctor 2?

The Good Doctor 2: Glassman perde il posto

Nel primo episodio di The Good Doctor 2, Glassman perde il posto di direttore della clinica dopo l’errore di Shaun in sala operatoria. Al comando ora c’è il dottor Andrews, che non ha licenziato il ragazzo. Al contrario di Kalu, che è invece costretto a lasciare la California. Intanto in città torna Lea: la visita della ragazza sconvolge Shaun, che prova dei sentimenti forti e contrastanti per la sua ex vicina.

The Good Doctor 2: il ritorno di Lea

Lea non ha un posto dove dormire e Shaun la ospita a casa sua. Questa convivenza forzata lo manda in crisi: lo specializzando è già preoccupato per via del tumore di Glassman. Quest’ultimo diventa sempre più irascibile e comincia a ripensare agli errori della sua vita, non dimenticando il complicato rapporto con la figlia Maddie.