Replica Rocco Schiavone 3: dove rivedere le puntate?

Rocco Schiavone 3, dove e quando rivedere le puntate: canale e orario

Le puntate della terza stagione di Rocco Schiavone potranno tranquillamente essere recuperate da coloro che non hanno potuto guardarle durante la regolare messa in onda. Purtroppo al momento non sono previste repliche su Rai Premium o altri canali Rai, come avviene per molte serie televisive di Rai Uno. Nessun problema per chi vuole recuperare le puntate o ha semplicemente voglia di riguardarle. Sicuramente ogni puntata verrà proposta su Rai Play. Ci sarà una settimana di tempo per guardare la puntata trasmessa il mercoledì sera.

Rocco Schiavone 3: cosa succede nella terza stagione?

Nella prima delle quattro puntate abbiamo potuto vedere cosa è rimasto tra Rocco e Caterina Rispoli (Claudia Vismara) dopo il tradimento di lei. Nelle puntate successive, in particolare nelle terza e nella quarta, sarà l’agente Italo Pierron, interpretato da Ernesto D’argento, ad essere al centro nelle vicende narrate. Le ultime due puntate, infatti, racconteranno il romanzo Fate il vostro gioco di Antonio Manzini, e il braccio destro del protagonista sarà costretto a chiedere l’aiuto di Rocco per tirarsi fuori dai guai.

Rocco Schiavone 3: dove vedere le repliche?

La prima delle quattro puntate è andata in onda mercoledì 2 ottobre. Le repliche di ogni puntata verranno caricate su Rai Play e sarà possibile guardarle in ogni momento dopo che verranno messe in onda. Se a fine stagione vi chiederete se verrà o meno realizzata la quarta stagione, possiamo già dirvi che dopo la terza serie ci sarà anche la quarta. È già in programma, le riprese dovrebbero iniziare nel 2020.