Replica Pechino Express: dove rivedere la puntata del 25 ottobre

Pechino Express, replica sesta puntata del 25 ottobre: cosa è successo tra le coppie in Africa

Se ti sei perso la puntata e vuoi assolutamente recuperare? Non disperare, puoi ed è anche facile! Cerca subito la replica della sesta puntata di Pechino Express del 25 ottobre, direttamente sul sito ufficiale della Rai. Infatti puoi rivedere la sesta tappa cercando RaiPlay, oppure se hai uno Smartphone scarica subito l’App ufficiale di RaiPlay e cerca direttamente lì la puntata che hai perso, è semplice e molto veloce! Così non perderai mai un minuto del game show di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca e non avrai nessun motivo per saltare neanche un minuto di questo stupendo viaggio in Africa.

Cosa è successo durante la sesta tappa di Pechino Express

La sesta tappa di Pechino Express inizia con una prova che vede la nuova coppia de Gli Alieni, composta da Roberto e Simon, conquistare l’immunità e godersi la riserva di Ngorongoro. Il merito va all’astrologo Simon e alle sue qualità in matematica, tipica materia ostica a molta gente invece. La pecca della simbiosi durante questa tappa, tocca a Le Sara e I Surfisti che appaiono subito sconnessi tra loro. Aleggia molta competizione invece tra la simpatica coppia de Gli Scoppiati e le belle Mannequin Linda e Rachele che invece nelle scorse tappe in Marocco, gareggiavano spesso aiutandosi. La prima prova vantaggio è vinta dai bravissimi Fabrizio e Tommy de Gli Scoppiati, che guadagnano due posti nella classifica finale. I ragazzi hanno gareggiato contro le Mannequin e Le Signore della tv. Torna inoltre la temutissima bandiera nera, a beccarsela sono proprio Gli Scoppiati che la passano alle Signore della Tv che a loro volta la passano ai Surfisti che si beccano il punto mancante nella posizione d’arrivo. La tappa è non eliminatoria e così Le Sare (Sarah Balivo e Sara Ventura) si salvano in calcio d’angolo, infatti erano state candidate all’eliminazione dai loro compagni di viaggio.

Dove poter rivedere la puntata del 25 ottobre

Non ci sono canali tv dove poter ritrovare la replica di Pechino Express. Ma non disperare, c’è una soluzione! Ci sono infatti non solo il sito Web della Rai: Rai Play ma anche l’App Rai Play sia per Android che per iOS. Basterà accedervi con un solo click per poter vedere la puntata che hai perso. Fai in fretta, una nuova puntata sta per arrivare e le emozioni sono ormai sempre alle stelle!