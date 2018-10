Replica Non dirlo al mio capo 2: dove rivedere la quarta puntata

Dove rivedere la quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2: canale e orario

Dove rivedere la quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale? Ogni puntata del giovedì va in replica su Rai Premium, il canale interamente dedicato alle fiction della Rai. Le repliche di Non dirlo al mio capo 2 vanno in onda ogni sabato sera su Rai Premium, alle 21.20 circa. Dunque, la quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2 – quella andata in onda su Rai Uno giovedì 4 ottobre – verrà replicata su Rai Premium sabato 6 ottobre. Inoltre, gli episodi della serie si possono seguire anche su Rai Replay, in qualsiasi momento della giornata.

Cosa è successo nella quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2

La quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2 – con gli episodi 6 e 7 – si è concentrata sulla nuova relazione tra Lisa e Diego, l’avvocato spagnolo interpretato da Iago Garcia. I due iniziano una relazione molto leggera, che all’inizio non convince molto la vedova. Enrico Vinci, invece, si riavvicina all’ex moglie Nina che, al contrario delle aspettative, non è incinta. A Napoli arriva il padre di Nina, un facoltoso avvocato nonché pigmalione di Enrico: l’uomo ha un tumore maligno e sta per morire.

Perla ci riprova con il marito ma poi lo lascia

Intanto Perla – una sempre strepitosa Chiara Francini – torna tra le braccia del marito ma una bugia dell’uomo fa saltare il ritorno di fiamma. Tira e molla, invece, tra Cassandra e Massimo che si trovano a condividere anche la vita privata oltre che quella lavorativa.