Replica Nero a metà: dove rivedere la seconda puntata

Nero a metà, dove rivedere la seconda puntata: canale e orario

Ascolti altissimi per la nuova fiction di Rai Uno. Nero a metà ha ottenuto più del 25% di share durante la prima puntata. In molti hanno guardato la serie televisiva con Claudio Amendola, ma sono molti anche coloro che non riescono a seguire i palinsesti televisivi. A differenza di un tempo, però, oggi la tv digitale ci permette di non perdere le puntate già andate in onda. Nel caso specifico di Nero a metà l’unica possibilità per rivedere i due episodi andati in onda lunedì 26 novembre è Rai Play. La seconda puntata potrà essere rivista solo attraverso il pc o grazie alla Smart Tv attraverso l’App. Per Nero a metà, infatti, non sono previste repliche su altri canali Rai, come avviene, invece, per quasi tutte le serie televisive in onda in questo periodo.

Nero a metà: Carlo e Malik non vanno d’accordo

Nella seconda puntata di Nero a metà Alba e Malik hanno iniziato a frequentarsi, ma Carlo (Claudio Amendola) ha fatto di tutto per scoprire se tra il suo nuovo collega e la figlia ci possa essere qualcosa di più di una semplice amicizia. I due, però, sono costretti a lavorare insieme ogni giorno, anche se tra loro non scorre buon sangue. L’ispettore Carlo Guerrieri sembra non tollerare le origini del vice ispettore, con una punta di disapprovazione da parte della sua squadra, che non apprezza l’atteggiamento palesemente razzista del protagonista. Per sapere cos’è successo nella seconda puntata dovrete, inevitabilmente, collegarvi a Rai Play.

Nero a metà: quando andrà in onda la terza puntata?

Se per rivedere la seconda puntata bisogna collegarsi a Rai Play, per sapere cosa succederà nella terza puntata bisognerà aspettare lunedì 3 dicembre. Carlo Guerrieri e sua figlia Alba, Malik e tutto il resto della squadra vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.