Replica Mentre ero via: dove rivedere l’ultima puntata

Mentre ero via, dove e quando rivedere l’ultima puntata: canale e orario

È arrivata al termine anche la serie televisiva di Rai Uno con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Un grande successo di pubblico fin dalla prima puntata. Chi, però, avesse perso la sesta, nonché ultima, puntata di Mentre ero via avrà anche questa volta più possibilità per rivedere la puntata andata in onda giovedì 9 maggio. Sicuramente sarà possibile rivedere l’ultima puntata in qualsiasi momento su Rai Play. Mentre coloro che aspettano la replica televisiva dovranno aspettare domenica 12 maggio. La sesta puntata verrà ritrasmessa in prima serata su Rai Premium. La seconda replica è prevista per mercoledì 15 maggio in seconda serata, sempre su Rai Premium. Anche questa volta le opportunità di rivedere l’ultima puntata di Mentre ero via sono molteplici.

Mentre ero va: un’ultima puntata ricca di colpi di scena

Non vogliamo raccontarvi troppo dell’ultima puntata per non fare nessuno spoiler a chi avessè perso la messa in onda. Sono stati tantissimi i colpi di scena. Quello che poteva essere meno prevedibile in realtà è successo e quello che ci si aspettava invece no. Insomma, una puntata decisamente da vedere o rivedere. Monica (Vittoria Puccini) è o non è colpevole? Molti si aspettavano un finale diverso, ma in tantissimi hanno apprezzato la serie. “Fiction coi fiocchi, ci ha tenuto incollati alla TV fino all’ultimo respiro, complimenti agli scrittori e al cast ovviamente. Vittoria Puccini divina!! Flavio Parenti ha superato se stesso, sorprendente, cattivissimo fino alla fine” si legge su Twitter.

Mentre ero via: la replica dell’ultima puntata

“Vittoria è una certezza. Finale col botto! E ora che si fa il giovedì sera?” Si legge ancora su Twitter. Questi sono solo alcuni dei messaggi letti sui vari social. Facciamo un breve riepilogo: l’ultima puntata andrà in onda in replica in prima serata domenica 12 maggio, oppure in seconda serata mercoledì 15 maggio, in entrambi i casi su Rai Premium.