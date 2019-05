Replica Mentre ero via: dove rivedere la quinta puntata

Mentre ero via, dove e quando rivedere la quinta puntata: canale e orario

Ogni puntata tanti nuovi misteri. Nuovi segreti. Nuove mezze verità. Scoprire cosa sia successo davvero sembra impossibile. Prima di scoprire cosa succederà nell’ultima puntata bisognerà aspettare una settimana. Ci sono sette giorni di tempo per recuperare la quinta puntata andata in onda giovedì 2 maggio. Chi avesse perso la puntata potrà rivederla, come di consueto, in qualsiasi momento su Rai Play. Coloro che invece preferiscono aspettare la messa in onda televisiva, dovranno aspettare domenica 5 maggio, la quinta puntata andrà in onda su Rai Premium in prima serata. Un’altra replica andrà in onda mercoledì 8 maggio in senza serata, sempre su Rai Premium.

Mentre ero via: Monica torna alla villa

La famiglia del marito di Monica non vuole che la donna torni nella villa al lago. La protagonista, invece, vorrebbe tornare per cercare di ricordare, per far riemergere nella sua mente gli ultimi 8 anni della sua vita. Qualcuno durante la notte ha messo un mazzo di chiavi sul comodino di Monica e la donna deciderà di andare alla villa, dove troverà una persona che non si aspetta. Fuggirà pensando di essere aggredita. Chi ha trovato nella villa? Nel frattempo, incontrerà di nuovo la ex segretaria dell’azienda, nonché amante del marito. Ha scoperto, durante un incontro, che la donna ha avuto un figlio e ha capito subito che il piccolo Giacomo è figlio del defunto marito. Come reagirà Monica alla notizia?

Mentre ero via: quando andrà in onda l’ultima puntata

La quinta puntata potrà essere rivista o recuperata su Rai Play, oppure su Rai Premium domenica 5 maggio in prima serata o mercoledì 8 maggio in seconda serata. L’ultima puntata, invece, andrà in onda giovedì 9 maggio alle 21.20 circa, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus. Come andrà a finire? Scopriremo la verità?