Replica L’ispettore Coliandro 7: dove rivedere l’ultima puntata

L’ispettore Coliandro 7, dove e quando rivedere l’ultima puntata, canale e orario

Con grande rammarico dei fan della serie televisiva, anche la settima stagione de L’ispettore Coliandro si è conclusa. A differenza di qualche anno fa, però, gli appassionati hanno la possibilità di rivedere tutte le puntate andate in onda negli ultimi quindici anni. Ovviamente tra le repliche anche quella dell’ultima puntata de L’ispettore Coliandro 7 andata in onda mercoledì 5 dicembre in prima serata su Rai Due. La replica della quarta puntata dell’ultima stagione è disponibile in qualsiasi momento su Rai Play. Gli appassionati, però, avranno anche la possibilità di rivedere le repliche della terza stagione su Rai Premium. Da qualche settimana, infatti, la Rai propone L’ispettore Coliandro – Il Ritorno in prima serata il sabato sera. Quindi, se sentite nostalgia dell’ispettore distratto e combina guai potete guardare le repliche della serie sabato 8 dicembre su Rai Premium alle 21.20 circa.

L’ispettore Coliandro 7: le guest star della stagione

Una settima stagione che ha ottenuto ottimi ascolti. Tutte le puntate hanno superato i 2 milioni di telespettatori, superando il 10% di share. Un successo che sembra non avere crisi, nonostante vada in onda da molti anni. Giampaolo Morelli ha amato da sempre il personaggio che interpreta nella serie e gli stessi registi continuano ad essere soddisfatti del lavoro, proprio perché Coliandro sembra essere un personaggio ricco di sfumature che non stancano protagonisti e telespettatori. La settima stagione ha visto numerose guest star che hanno avuto a che fare con l’ispettore Coliandro, da Claudia Gerini fino a Iva Zanicchi, entrambe apprezzate dal pubblico.

L’ispettore Coliandro: ci sarà l’ottava stagione?

Non sappiamo, al momento, se ci sarà o meno un’ottava stagione de L’ispettore Coliandro. Possiamo ipotizzare che, visti gli ottimi ascolti, la produzione possa riflettere e pensare ad una continuazione. Una cosa è certa: il pubblico di Rai Due chiede a gran voce una nuova stagione, possibilmente “Bestiale“.