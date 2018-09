Replica La vita promessa, ecco dove rivedere la terza puntata del 24 settembre

La fiction Rai La vita promessa continua a riscuotere un grande successo tra i telespettatori. Anche la terza puntata, in onda il 24 settembre, è riuscita a conquistare il pubblico. C’è, però, chi non ha avuto la possibilità di guardare questa terza puntata. È possibile vedere la replica domani, mercoledì 26 settembre, alle ore 21.20 su Rai Premium. Mentre questa sera, alle ore 23 sempre su Rai Premium, è possibile rivedere invece la seconda puntata, andata in onda lo scorso 17 settembre. Dunque, coloro che non hanno potuto seguire entrambe le puntate ora possono farlo. Non solo, il pubblico potrà rivedere cos’è accaduto a Carmela anche online su Ray Play. Nel corso della terza puntata abbiamo assistito al matrimonio di Rocco e Rosa. Inizialmente quest’ultima sperava che il suo futuro marito potesse essere Michele e così quando è arrivata in America è rimasta un po’ delusa. Anche lui dalla parte sua è apparso abbastanza dispiaciuto. Durante la festa, Matranga è entrato in casa Carrizzo, ma è stato poi cacciato da Carmela. Antonio non ha di certo preso bene questo gesto.

La vita promessa terza puntata: Maria e Alfio si incontrano di nascosto, in America arriva Rosa

Intanto, Rosa si è sentita ingannata. Ha dovuto affrontare troppi dolori nella sua vita e non vuole patirne più. Michele, però, le ha promesso che riuscirà a realizzare il suo sogno di studiare a lavorare. I due erano abbastanza vicini, tanto che sembrava che sarebbe scattato il bacio. Ma Pietro si è svegliato, interrompendoli. Carmela ha deciso di aiutare Rosa a trovare lavoro, cedendole addirittura il suo posto nella lavanderia dell’albergo. Maria e Alfio si sono baciati, mentre Carmela ha poi incontrato Ferri. I due si sono ricordati della cena che era rimasta in sospeso tra loro. La donna, intanto, ha iniziato a sospettare qualcosa sugli incontri segreti di Maria e Alfio. Non solo, Carmela ha cominciato anche ad avere dei dubbi su Rosa.

La vita promessa, anticipazioni quarta e ultime puntata dell’1 ottobre

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction rivelano che Rosa continuerà a nutrire un forte interesse nei confronti di Michele. Dall’altra parte, quest’ultimo non si mostrerà per nulla indifferente al corteggiamento della donna. La vita di Carmela si intreccerà inevitabilmente con quella di Rosa. Infatti, tra le due ci sarà un duro scontoro. Arriverà, inoltre, la resa dei conti tra Carmela e la famiglia Rizzo.