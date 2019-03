Replica La porta rossa 2: dove rivedere la terza puntata

La porta rossa 2, dove e quando rivedere la quinta puntata: canale e orario

La quinta puntata de La porta rossa 2 è andata in onda durante la prima serata del 13 marzo su Rai 2. Non tutti i telespettatori, legati alla fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession, hanno però potuto assistere ai nuovi colpi di scena. Non solo, c’è anche chi ha perso qualche dettaglio della serata e ha intenzione di rividere la puntata per bene. Ebbene la Rai offre l’opportunità di vedere la replica, sulla piattaforma streaming Rai Play. In qualsiasi momento è possibile rivedere la penultima puntata. Anche in televisione sarà possibile assistere alle nuove vicende che vedono protagonista il Commissario Cagliostro in televisione. Lunedì 18 marzo andrà in onda in seconda serata (ore 23.20 circa) su Rai Premium la quarta puntata, mentre martedì 19 marzo in prima serata (alle 21.20 circa),verrà trasmessa la quinta. Per scoprire cosa accadrà, invece, nella quinta e ultima puntata bisognerà attendere il prossimo mercoledì 20 marzo, in prima serata su Rai 2.

La porta rossa 2, cos’è successo nella quinta puntata in onda il 13 marzo

Coloro che non sono riusciti a vedere la quinta puntata in onda mercoledì 13 febbraio, potranno recuperare prima di vedere l’ultima. Sarà possibile, come già vi abbiamo indicato, vederla in qualsiasi momento su Rai Play o in serate prestabilite. Sicuramente non possono mancare i colpi di scena. Vanessa continua a frequentare Federico, sebbene non riesca a fidarsi completamente di lui. La giovane medium ha anche uno scontro duro con Cagliostro, il quale viene chiamato proprio da lei mentre sta per scoprire importanti dettagli sulla Fenice. Leonardo ha poi bisogno dell’aiuto di Eleonora, per comprendere chi è che si nasconde dietro la confraternita triestina. Anna, invece, continua a indagare e cerca di far emergere finalmente la verità. Fa delle scoperte interessanti, attraverso le quali poi si appoggia a Jamonte.

La porta rossa 2 puntata del 13 marzo: grande attesa per l’ultima serata

Una serata ricca di colpi di scena, che non ha potuto tenere i telespettatori incollati allo schermo. Ma per scoprire come si concluderà questa seconda stagione non ci resta che attendere il 20 marzo, quando andrà in onda la sesta e ultima puntata. Cagliostro si ritroverà di fronte a una decisione importantissima: varcherà la famosa porta rossa che lo porterà nel mondo dedicato agli spiriti?