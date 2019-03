Replica Il nome della rosa: dove rivedere la quarta puntata

Dove rivedere la replica della quarta e ultima puntata de Il nome della rosa

L’ultima puntata de Il nome della rosa è andata in onda nella prima serata del 25 marzo. Le indagini di Guglielmo e Adso, all’interno dell’Abbazia, hanno tenuto compagnia al pubblico per qualche settimana. Il frate finalmente ha ottenuto qualche risposta alle sue importanti domande e per chi non si fosse perso la messa in onda di questa quarta puntata potrà vederne la replica. L’ultimo appuntamento dedicato alla fiction, in onda su Rai 1, è riuscito a regalare non pochi colpi di scena ai telespettatori. All’interno dell’Abbazia ci sono stati altri morti e tante scoperte fatte da Guglielmo. Ma dove rivedere questa importante puntata? Come sempre, la Rai dà la possibilità al pubblico di vedere la replica. Chi non ha potuto assistere alle ultime vicende di questa stagione della fiction, potranno farlo sul pc e sullo smartphone in straming. La replica dell’ultima puntata verrà pubblicata dalla rete televisiva subito dopo la messa in onda direttamente su Rai Play. Già dal giorno dopo, sarà possibile assistere alle ultime indagini di Adso e Guglielmo. Basterà collegarsi al servizio di streaming online della Rai, dove troverete tutti i video delle puntate andate in onda.

Il nome della rosa quarta puntata 25 marzo: Guglielmo continua le indagini, Remigio confessa la verità ad Anna

Nel corso della quarta e ultima puntata, Adso tenta di mettere in salvo la ragazza occitana, arrestata con l’accusa di stregoneria. Il giovane novizio chiede aiuto a Guglielmo, che anche in questo caso non si tira indietro. Nel frattempo, Anna viene a conoscenza di una verità per lei sconcertante: a tradire i suoi genitori in passato è stato Remigio. Proprio quest’ultimo, in prigione, le fa questa confessione. Il monaco le chiede di ucciderlo, ma lei preferisce lasciarlo in vita e scappare via. L’uomo è ormai sotto il controllo di Bernardo Gui, che rende il suo processo tormentato e complicato. A causa delle torture, Salvatore arriva a testimoniare contro l’amico Remigio.

Ultima puntata Il nome della rosa: Anna salva la ragazza occitana, l’Abbazia colpita da un incendio

Sebbene Guglielmo sembri aver convinto Bernando a non uccidere la ragazza occitana, quest’ultima finisce per essere sul punto di morte. A salvarla ci pensa Anna, la quale arriva in tempo all’esecuzione. La figlia di Margherita vuole vendicarsi per le morti dei suoi cari, mentre Guglielmo e Adso riescono a fuggire in tempo da un incendio nella biblioteca. Purtroppo non tutto procede come sperato, in particolar modo per la povera Anna e Remigio. Intanto, tutta l’Abbazia viene devastata dalle fiamme e i monaci, alcuni rischiando la vita, cercano di spegnere l’incendio, durato tre giorni e tre notti.