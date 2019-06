Renzo Arbore torna in tv: “Ll’arte d’o’ sole, rimarrete a bocca aperta”

Renzo Arbore a ruota libera: il nuovo programma “Ll’arte d’o’ sole”, ventotto anni di Orchestra Italiana e i progetti per coniugare web e tv generalista

Renzo Arbore è pronto a tornare sul piccolo schermo con l’ultima sua intuizione intitolata “Ll’arte d’o’ sole”. Il programma si alimenterà di tre puntate (della durata di circa due ore ciascuna) e andrà in onda il 12, il 19 e il 26 giugno. Gli appuntamenti saranno su Rai 5 a partire dalle 21,15. Si tratta di una trasmissione in cui si ripercorrono i ventotto anni di vita dell’Orchestra Italiana che sarà coinvolta attraverso delle clip dei concerti fatti in tutto il globo. Naturalmente non ci sarà solo materiale di repertorio, ma anche lo show vero e proprio che sarà fatto in studio dallo stesso Arbore e da Maurizio Casagrande.

Renzo Arbore e il nuovo show: “Rimarrete con la bocca aperta”

L’artista di origine foggiana, alla soglia del suo ennesimo debutto televisivo, ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. A proposito di debutto: Arbore, dopo così tanti anni di professione alle spalle, sente ancora le emozioni vibrare? “Certo. I debutti sono sempre importanti, ma l’orchestra è super rodata. Sono 28 anni di vita insieme e per noi salire sul palco è una festa.” Largo dunque alla ‘sostanza’ della trasmissione che sarà ambientata nel medesimo studio e con la stessa scenografia targata Cappellini e Licheri di ‘Guarda… stupisci’. “È una scorpacciata di canzoni napoletane, rimarrete con la bocca aperta nel vedere alcune immagini dei 1500 concerti che con l’Orchestra abbiamo fatto in giro per il mondo.”

Arbore non stop: “Sto studiando un nuovo programma per riuscire a coniugare il web con le reti generaliste”

L’Orchestra Italiana protagonista del nuovo show ha veramente girato il mondo, suonando ad esempio nella Piazza Rossa di Mosca, a New York e a Rio de Janeiro. Il brano che più stimola gli appetiti delle platee? “‘O sole mio’ è attesissima in ogni parte del pianeta, ma noi la facciamo in una versione ‘crepuscolare’ perché è una serenata”, fa sapere Arbore che, nonostante le 81 primavere sulle spalle, è sempre arzillo e impegnato in nuovi progetti: “Sto studiando un nuovo programma […] per riuscire a coniugare il web con le reti generaliste.” Buona fortuna!