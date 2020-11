Renato Zero ospite a sorpresa a Tale e Quale Show 2020

Gradita sorpresa a Tale e Quale Show. All’ultima puntata del Super Torneo del varietà ha preso parte anche Renato Zero. L’artista è stato invitato nella serata che celebrava in qualche modo la sua carriera. Pago e Agostino Penna sono stati infatti “costretti” dalla produzione a imitare il cantautore in due fasi diverse della sua carriera. Due imitazioni che non hanno convinto fino in fondo il pubblico, nonostante gli sforzi dei concorrenti, ma che sono state apprezzate da Zero.

Nel corso della serata Renato Zero ha cantato la sua ultima canzone: L’amore sublime. Un pezzo forte, profondo, che ha ricevuto subito il plauso dei presenti e dei telespettatori a casa. Accolto da Giorgio Panariello, Zero ha voluto salutare dopo la performance Carlo Conti, ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus.

Renato ha ammesso che questo è davvero un periodo difficile per tutti, perché siamo costretti a restare distanti ma con questo intervento televisivo il 70enne ci ha tenuto a dare un sostegno al pubblico che da anni lo segue con passione.

Il nuovo album di Renato Zero

Renato Zero è tornato ufficialmente in pista. Per celebrare la sua lunga carriera il cantante ha deciso di pubblicare tre nuovi album. Il primo – Zerosettanta Volume 3 – è uscito lo scorso 30 settembre, nel giorno del suo settantesimo compleanno.

Zerosettanta Volume 2 è invece uscito il 30 ottobre e contiene proprio la nuova canzone L’amore sublime. Il terzo album di inediti dovrebbe uscire a fine novembre. Intanto non passa inosservato il successo dei primi due dischi, già in cima alle classifiche musicali italiane.

Il bilancio di Renato Zero

A 70 anni compiuti Renato Zero ha fatto un bilancio della propria vita? Non proprio. Come spiegato a Verissimo a Silvia Toffanin il grande artista fa i conti con i bilanci tutti i giorni. Tutte le sere, prima di andare a dormire, Zero fa un resoconto della sua esistenza, riflette e cerca di capire se qualcuno ha bisogno del suo aiuto.

E sulle critiche che non sono mancate nel corso della sua lunga carriera ha fatto sapere: “Li ho fregati tutti. Oggi sono soddisfatto. Ho ricevuto tante porte in faccia, tante offese, il lavoro è stato duro, però c’è anche stato e c’è tanto amore dietro e davanti alle mie spalle”.