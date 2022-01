Red Canzian dei Pooh lascia la terapia intensiva: ora parla il figlio

Migliorano le condizione di salute di Red Canzian. Il cantante e bassista dei Pooh ha lasciato nelle ultime ore la terapia intensiva del Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato ricoverato per qualche giorno in via precauzionale. Il musicista sta rispondendo bene alla terapia farmacologica anche se rimane ancora sconosciuta l’origine dell’infezione al cuore che ha colpito il 70enne. Nel 2015 l’ex vincitore de Il Cantante Mascherato era stato operato d’urgenza al cuore per una dissecazione aortica.

Phil Mer, figlio di Bea Niederwieser seconda moglie di Red Canzian, ha aggiornato i fan su Facebook svelando che il percorso di guarigione è ancora lungo e servirà avere tanta pazienza.

“In questo momento difficile la cosa che gli potrebbe fare più piacere è sapere che in tanti volete venire a teatro a vedere la sua opera pop, che ha curato in ogni dettaglio negli ultimi 2 anni: il progetto più importante della sua vita, dopo quello ormai concluso con i Pooh”

Una lunga pausa per Red Canzian dei Pooh

In questo periodo ha infatti debuttato il musical Casanova Opera Pop, che qualche tempo fa Red Canzian aveva presentato a Ballando con le Stelle. A causa dei suoi problemi di salute il musicista non ha potuto assistere alla prima che si è tenuta a Venezia.

Il musical è tratto dal romanzo di Matteo Strukul: la prima è andata in scena al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia. Red Canzian non era presente ma al termine dello spettacolo è stato divulgato un audio del cantante. A causa di questa brutta infezione l’ex dei Pooh non sarà presente neppure alle prossime tappe.

La scelta di vita di Red Canzian dei Pooh

L’ex Coach di Ora o mai più ha una figlia, Chiara, nata dal matrimonio con Delia, celebrato nel 1986: i due si sono poi separati nel 1992. La sua vita privata è stata molto intensa e vivace: ha avuto delle relazioni con numerose artiste italiane, fra cui Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi.

Dopo essere stato vegetariano per 15 anni, dal 2009 Red Canzian è diventato vegano per motivi etici. Una scelta che condivide con la figlia Chiara e sulla quale l’artista ha addirittura scritto un libro in cui racconta tutto il suo percorso. Canzian ha abbandonato carne e pesce dopo il tour del 1996, quando mangiava di tutto e ha avuto molteplici coliche renali.