Reazione a catena, tragedia: morto il regista, la news data da Liorni

Dramma e grave lutto a Reazione a Catena. Si è spento all’improvviso il regista del popolare quiz show preserale di Rai Uno, Amedeo Gianfrotta. L’uomo, come riferisce l’azienda, si è spento a soli 59 anni, a causa di un malore che lo ha colpito nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno. Lascia la moglie e due figlie. In questo periodo oltre a curare la regia del programma dell’ammiraglia Rai, gestiva anche quella del talk show Agorà Weekend, in onda sul terzo canale della tv di Stato. Tra i primi a salutarlo sui social c’è stato Marco Liorni che ha lavorato con Gianfrotta a stretto contatto per tre anni, prima di passare alla guida de L’Eredità ed essere sostituito da Pino Insegno.

Il ricordo di Marco Liorni che con Gianfrotta ha lavorato per tre anni

In servizio al Cptv Rai di Napoli, chi lo ha conosciuto parla di una persona sempre sorridente e cortese, oltre che di un professionista come pochi. “Amedeo Gianfrotta – ha scritto Liorni in una Story Instagram postata intorno a mezzogiorno di domenica 23 giugno – è entrato nelle vostre case discretamente, raccontando accadimenti di studi tv attraverso i suoi occhi di regista scrupoloso e quelli della sua squadra. Adesso che non c’è più, nella commozione ricordo tanti momenti vissuti insieme, la sua ironia, i suoi incoraggiamenti, i suoi messaggi. Rip”.

Non appena ha iniziato a diffondersi la notizia, in tanti sui social hanno iniziato a manifestare vicinanza e sostegno alla famiglia della vittima.

Reazione a Catena: il quinquennio di Marco Liorni e la nuova stagione affidata a Pino Insegno

Marco Liorni ha preso le redini di Reazione a Catena nel giugno 2019, rimanendo in sella al quiz show fino al 1° gennaio 2024. Fino al settembre 2020 la regia del programma è stata curata da Claudia De Toma. Dopodiché è arrivato Amedeo Gianfrotta che con Liorni ha lavorato fino all’inizio di questo anno. Quest’ultimo ha poi preso la guida de L’Eredità, venendo rimpiazzato da Pino Insegno. Fino ad oggi il doppiatore e comico ha collaborato con Gianfrotta. Poi la tragica scomparsa, arrivata in modo improvviso e inaspettato.

Il quiz shoe viene registrato e ‘confezionato’ nel Centro di produzione Rai di Napoli. Per questo i primi ad esprimere cordoglio sono stati coloro che sono in servizio al Cptv Rai della città partenopea.