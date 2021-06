Reazione a Catena-Sfida Campioni: ecco chi ha vinto il torneo

By

Reazione a Catena – Torneo dei campioni, che si è concluso lunedì 14 giugno 2021, ha visto trionfare ‘I Tre alla seconda‘, che hanno battuto ‘I tre Forcellini’, gli altri finalisti giunti all’ultimo atto dello speciale del game show condotto da Marco Liorni. Il quiz del preserale di Rai 1, prima di mandare in onda le sfide tra i nuovi concorrenti, ha scelto di dedicare le puntate iniziali della quindicesima stagione ai campioni che già hanno avuto gloria nel programma. E nel corso di questa avventura ad avere la meglio sono appunto stati ‘I Tre alla seconda’, il cui team è composto dai fratelli Marco, Francesco e Tommaso Bartoloni.

La prima tappa del torneo è andata in scena lunedì 7 giugno. A una settimana esatta di distanza si è chiuso il cerchio. Nella gara con ‘I Tre Forcellini’, che sembravano lanciati verso il trionfo (sono addirittura arrivati ad accumulare più di 100mila euro di bottino lungo la serata), ‘I Tre alla Seconda’ hanno invece dato il colpo di coda sul gong, riuscendo nell’impresa e piazzandosi al primo posto. Nella fattispecie hanno fatto meglio nella slot cruciale dell’Intesa Vincente, dove sono partiti con 10 secondi di vantaggio rispetto agli avversari dopo aver terminato lo zot.

I Bartoloni hanno fatto centro con 14 parole scovate. ‘I Tre Forcellini’, invece, si sono fermati a quota 12. Nulla da fare quindi per il trio formato da Gianluca Maguolo, Simone Pelizzola e Alessandro Fiorindo, tutti provenienti da Padova (nella città veneta hanno condotto i loro studi universitari) e tutti con la passione per la matematica.

I Tre alla seconda trionfano e si aggiudicano più di 18mila euro

‘I Tre alla seconda’, dopo aver fatto man bassa nell’Intesa Vincente, hanno affrontato il gioco dell’Ultima parola. Presentatisi con un montepremi di 73mila euro, hanno visto la cifra dimezzarsi per via di un errore. Altra sforbiciata del 50% è ginuta quando hanno chiesto di poter vedere il terzo elemento. Scelta saggia, visto che alla fine hanno fatto bingo con il termine ‘Matrigna’, connesso ai vocaboli ‘Specchio’ e ‘Cattiva’. Così si sono aggiudicati 18.250 euro, dati in beneficienza.

Nei giorni scorsi, il trio aveva vinto 3.673 euro, sempre donati in beneficenza, mentre lo scorso anno il loro bottino totale, accumulato in 24 puntate, aveva raggiunto 251.470 euro.