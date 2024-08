Reazione a catena, Insegno choc: “Doppiatemi, non riesco più…”

Nella nuova puntata di Reazione a Catena di martedì 20 agosto su Rai 1, Pino Insegno ha fatto un’altra delle sue gaffe. Tutto è successo mentre gli Essenziali (sfidanti de Le Sorelle di Angelo), stavano per indovinare la Catena Musicale.

La parola iniziale era “Astronauta”, e Fabrizio sembrava aver intuito quale fosse la canzone da indovinare. Appena chiusa la catena con la parola “Zoom”, è partito il caos in studio. Gli Essenziali hanno riconosciuto la canzone dei Coldplay, ma Fabrizio non riusciva a ricordare il titolo. Così, ad un certo punto ha guardato il conduttore e ha detto: “Adventure of a lifetime”. Da quel momento Pino Insegno è scoppiato:

“Ma perchè così complicato, cioè, io devo chiedere ‘sta cosa, mi devo impicciare su un titolo che hai inventato!”

Poi, Pino Insegno inizia la sua serie di gaffe, provando e riprovando a ripetere la frase inglese più e più volte senza successo. Oltretutto, dobbiamo dire a Insegno che il titolo non è inventato, ma “Adventure of a Lifetime” è davvero una canzone dei Coldplay, pubblicata nel novembre del 2015. Ma lasciamo da parte la cultura musicale e torniamo a noi. In studio, il pubblico scoppia in grasse risate, mentre Pino Insegno continua a cercare di ripetere le parole una ad una. Il conduttore inizia a ridere talmente forte da non riuscire più ad andare avanti con la trasmissione, mettendosi le mani sulla faccia.

“Per favore! Qualcuno mi doppi, vi prego! Doppiami tu Fabrizio, mai successo nella mia vita ma succede adesso”

E procede con il labiale chiedendo alla regia: “È Adventure of a Lifetime?“. Ancora incredulo Insegno fa sentire la canzone corretta dei Coldplay, intitolata Up&Up nonostante non riesca proprio a smettere di ridere. Purtroppo per gli Essenziali la fine del gioco non è stata molto fortunata. Partiti con 119.ooo euro hanno dimezzato tutto alla Catena Vincente, per poi perdere alla fine con le parole: “Regolare” / “____” “Numero”. La parola vincente era “Periodico“, mentre loro erano sicuri fosse “Perfetto”.

Pino Insegno, la reazione furiosa dei social dopo la gaffe

E così si è conclusa un’altra puntata di Reazione a Catena, ma non senza polemiche sui social. Su X un utente scrive “#reazioneacatena i concorrenti sempre più infastiditi dallo sfottò continuo” e ancora: “Guardo il programma da anni e mi piace …. quello che mi disturba è proprio il conduttore“. Un altro utente scrive:

“Come 0dio Pino Insegno nessuno veramente ma è di un’antipatia incredibile e soprattutto fa sentire stupidi tutti i concorrenti che poi da che pulpito viene la predica dato che è il primo ignorante”



Altri ancora sperano che l’anno prossimo si cambi conduttore, ritenendolo inguardabile. Voi da che parte state?