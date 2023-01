Reazione a Catena, popolare quiz show estivo di Rai Uno condotto da Marco Liorni, si avvia ad essere ulteriormente prolungato, andando ad erodere lo spazio dedicato a L’Eredità di Flavio Insinna. Ma si proceda con ordine. Già lo scorso anno, la trasmissione di Liorni ha avuto una ‘promozione’. L’edizione 2022 infatti si è conclusa in autunno inoltrato, per la precisione domenica 30 ottobre. Anche nel 2016 il gioco chiuse i battenti a ottobre, ma il 1° del mese (quella stagione iniziò il 30 maggio). Ebbene, per il 2023 c’è in progetto di allungare di parecchio il quiz show, addirittura facendolo terminare a ridosso delle feste di Natale.

Sul sito ufficiale della Rai, in particolare navigando nella sezione dedicata ai regolamenti dei game show della Tv di Stato e cliccando su “Regolamento”, si può leggere una informazione cruciale sulla messa in onda della prossima stagione di Reazione a Catena. RAI-Radiotelevisione italiana Spa ha infatti reso noto che il quiz show, salvo diverse esigenze editoriali e di palinsesto, sarà messo in onda sulla rete ammiraglia dal lunedì alla domenica, a partire dalle ore 18.45 fino alle ore 20.00 circa. La nuova edizione aprirà i battenti il 5 giugno 2023 per chiuderli il 17 dicembre 2023.

Se i piani dei vertici di Viale Mazzini non dovessero mutare, vorrebbe dire che Reazione a Catena e L’Eredità si smezzerebbero in maniera quasi equa l’intero anno televisivo: sei mesi e poco più sarebbero destinati al quiz di Marco Liorni e sei mesi e poco meno sarebbero ad appannaggio per quello di Flavio Insinna. Da rimarcare che entrambi i programmi sono campioni di ascolti e sono una garanzia per la principale rete del servizio pubblico.

Reazione a Catena, aperti i casting

Nel frattempo, dallo scorso 2 gennaio 2023, sempre come si legge sul sito della Rai, sono stati aperti i casting per la diciottesima edizione di Reazione a Catena. Chi ha intenzione di cimentarsi nel gioco può cliccare sul portale del Casting Rai www.rai.it/raicasting, previa iscrizione al sito, compilando l’apposito form di iscrizione e sottoscrivendo le presenti modalità e criteri di selezione.