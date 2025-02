Reazione A Catena, il ritorno: possibile conferma di Pino Insegno

Reazione A Catena è uno dei game show della Rai più seguiti ed amati dal pubblico. Solitamente in onda nei mesi estivi, con l’avvicinarsi della stagione già si starebbe pensando al suo prossimo conduttore. A rivelarlo è stato TvBlog, il quale ha spiegato chi è il favorito per la conduzione della nuova edizione. Scopriamolo insieme.

Torna Reazione A Catena: chi il conduttore?

A giugno tornerà su Rai 1 Reazione A Catena, il game show a premi che si basa sulle parole. La nuova stagione, secondo quanto riportato da TvBlog, dovrebbe andare in onda fino a settembre, mese in cui ripartirà poi L’Eredità. Il portale ha anche rivelato chi potrebbe essere il conduttore del programma. Stando a quanto riportato da TvBlog, ci sarebbero buone probabilità che venga riconfermato Pino Insegno. Quest’ultimo ha difatti presentato il gioco a premi nella sua ultima edizione.

Sia questo dettaglio che il contratto che lo lega attualmente alla Rai farebbero pensare a questa opzione. Al momento, tuttavia, ancora non sono arrivate notizie ufficiali da parte dell’emittente televisiva. La decisione, comunque, potrebbe essere prese nei prossimi giorni quando verranno decisi i palinsesti estivi delle tre reti. In ogni caso, a prescindere da chi sarà il presentatore, Reazione A Catena dovrebbe comunque iniziare a giugno come ogni anno ma terminare un po’ prima.

La decisione di chiudere con le sue puntate a settembre permetterebbe a L’Eredità di partire prima con la nuova edizione e facilitargli la scalata degli ascolti. Su Canale 5, invece, dovrebbe tornare La Ruota Della Fortuna. Il programma, quest’anno condotto da Gerry Scotti, ha difatti convinto il pubblico e potrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione.

L’ultima edizione di Reazione A Catena, invece, non è stata particolarmente fortunata negli ascolti. Si è difatti registrato un calo rispetto alla precedente condotta da Marco Liorni. Precisamente, come riportato sempre da TvBlog, lo scorso anno il game show ha ottenuto il 20.8% di share mentre quello precedente il 24.4%. Possibile che i risultati inferiori siano stati dovuti ad una stagione estiva ricca di eventi sportivi come i Campionati Europei e le Olimpiadi che possono aver distolto l’attenzione dal game show.