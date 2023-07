Reazione a Catena, Gessetti eliminati: il caso limite e le proteste

The end, si conclude l’avventura dei ‘Gessetti’ a Reazione a Catena. E non senza polemicuccia sollevata dal pubblico. Il trio fiorentino, prima di lasciare il quiz show di Rai Uno, ha vinto un bel gruzzolo, 94mila euro. Nella puntata in onda il 4 luglio gli è stata fatale la slort de L’intesa vincente, in cui sono stati battuti da coloro che sono divenuti i neo campioni, ‘I pizzicarelli’. Qualcosa però ha fatto storcere il naso a più di un utente. Ma si proceda con ordine.

I ‘Gessetti’, durante il gioco decisivo per la permanenza nel programma, non sono stati brillantissimi come nelle precedenti puntate. Alla fine hanno indovinato soltanto sei parole. Per ‘I Pizzicarelli’ un’occasione ghiottissima. Il trio sfidante ha effettuato il sorpasso a 8 secondi dalla fine, azzeccando la settima soluzione. Dunque ha messo la testa avanti. A questo punto il conduttore Marco Liorni ha sottolineato che il regolamento prevede che non si possa rallentare nella costruzione delle frasi. ‘I pizzicarelli’ hanno annuito.

Liorni ha così premuto il bottone e via. La parola da far capire era “geloso”. “Chi persona non possessiva… si”, queste le parole scandite in ben 8 secondi dai ‘Pizzicarelli’ che, naturalmente, hanno poi evitato di pronunciare la soluzione (se l’avessero sbagliata sarebbero andati allo spareggio), assicurandosi la vittoria. Il conduttore ha avuto un attimo di sfasamento ed ha diretto lo sguardo verso il notaio. “Mi dicono tutto regolare”, ha infine chiosato. ‘Gessetti’ fuori’, ‘Pizzicarelli’ neo campioni.

Proteste dei telespettatori

Diversi telespettatori si sono fiondati sui social, sostenendo che il trio dei neo campioni abbia palesemente rallentato la costruzione della frase. In effetti, chi conosce il gioco, sa bene che 8 secondi per arrivare a una soluzione, sono tantini. D’altra parte non è nemmeno reato portare acqua al proprio mulino e giocare, senza spingersi troppo oltre, con il cronometro. Il fatto che Liorni si sia rivolto al notaio per poi dichiarare che non c’è stata alcuna infrazione fa capire che si è assistito a un caso limite. Fatto sta che ‘I Gessetti’ hanno dovuto salutare tutti. Un saluto comunque dolce, con quasi 100mila euro intascati in pochi giorni.