Reazione a Catena, Dai e Dai al top: critiche per l'”ingiustizia finale”

Reazione a Catena chiude i battenti. Lunedì 1 gennaio 2024 si è conclusa la stagione del popolare quiz show preserale di Rai Uno che, nel corso dell’ultima settimana, ha proposto la formula del Torneo dei Campioni. A trionfare sono stati i Dai e Dai Dopo che, nella finalissima, hanno avuto la meglio su le Tre e Lode. Emozioni anche per il congedo dal programma di Marco Liorni. Il conduttore ora prenderà le redini ade L’Eredità (in onda già da domani). Lascia però il timone di Reazione a Catena che tornerà in estate. A sostituire Liorni ecco Pino Insegno, salvo cambiamenti dell’ultima ora.

Le Tre e Lode, trio formato da Marianna, Chiara e Lauretta, hanno dovuto alzare bandiera bianca ne L’Intesa Vincente. Hanno azzeccato ben 19 parole, che però non sono bastate vista la performance mostruosa dei Dai e Dai. I tre livornesi Simone, Marco e Mario hanno dato spettacolo arrivando a indovinare ben 28 definizioni in 55 secondi. Si sono presentati poi a L’Ultima Catena con un montepremi monstre di 173.250 euro. Sono usciti indenni dalla slot, conservando l’intero bottino, dimezzato successivamente in quanto ne L’Ultima Parola hanno acquistato il terzo elemento. Alla fine, purtroppo non sono riusciti a centrare la soluzione corretta. Morale della favola? Soldi vinti zero.

Sui social molti telespettatori hanno protestato, sostenendo che dopo una settima di torneo è stata un’ingiustizia che i campioni non abbiano messo in tasca nemmeno un euro. Tanti coloro che hanno consigliato di cambiare il regolamento in vista di un eventuale prossimo Torneo dei Campioni.

Durante la messa in onda sono anche piovute parecchie critiche tendenziose nei confronti de Le Tre e Lode, definite da alcuni utenti delle “raccomandate”. Come si diceva, biasimi tendenziosi e fuori luogo, ma tant’è. Altro motivo di polemica è stato l’addio di Liorni. Tanti i telespettatori che si sono affezionati al conduttore romano e che hanno minacciato che, con il suo addio e l’ingresso di Pino Insegno alla guida della trasmissione, non guarderanno più il quiz show. Amen!

Il saluto commosso di Marco Liorni

“Vi ringrazio tanto perché mi avete sopportato e poi supportato anche attraverso “voi” che siete in studio. A chi mi ha voluto qui rischiando… l’ultima parola che voglio dirvi è questa ed è grazie. Grazie a tutti voi, con tutto il cuore”. Così Liorni nel congedarsi dal pubblico di Reazione a Catena.