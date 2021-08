Reazione a Catena, campionessa Sara denuncia: cosa ne pensa Liorni

La campionessa in gara ha annunciato querele dopo gli insulti per il suo orientamento sessuale: interviene anche il conduttore di Rai1

Ha annunciato che agirà per vie legali, Sara Vanni. La campionessa di Reazione a Catena, che detiene il titolo insieme alla sua squadra ‘Le Sibille‘ composta da Giovanna Tierno e Valentina Quaranta, ha ricevuto insulti e minacce sui social per via del suo orientamento sessuale. A raccontarlo è stata lei stessa sui social, spiegando che l’esposizione mediatica data dal trionfo alla game show del primo canale della Tv di Stato l’ha spinta a voler sporgere querela: “Se la legge Zan fosse stata approvata, avrebbe costituito un aggravante”. Sara non sta ricevendo minacce solo nei suoi confronti, ma anche in quelli della sua famiglia e dei suoi amici. Marco Liorni, padrone di casa di Reazione a Catena, ha tenuto ad esprimere la sua vicinanza alla concorrente. Il conduttore, sul suo profilo Facebook, ha scritto un post condividendo e appoggiando la sua decisione:

“Un abbraccio anche pubblico alla nostra Sara. Fa bene a querelare. Chi insulta, ne risponde a apre il portafoglio sperando che apra anche la testa. Semplice”

Sara Vanni si è fatta subito notare e in poco tempo ha conquistato il pubblico televisivo e del web con tanto di meme e commenti. Non sono mancate critiche e antipatie, oltre agli apprezzamenti, ma la ragazza l’ha presa con spirito tanto da autodefinirsi su Twitter come ‘la più odiata dal web’. Altri, invece, continuano a lodarne la sua simpatia e genuinità. Peccato che ancora una volta i social abbiano mostrato il loro lato oscuro, tra arroganza e cattiveria.

Reazione a Catena, Le Sibille: chi è Sara Vanni campionessa di Marco Liorni

Sara Vanni di Reazione a Catena ha 29 anni ed è di Torino. Laureata in Lettere a Siena, con indirizzo in Arti figurative e spettacolo, è specializzata con una laurea magistrale in Media Radiotelevisivi all’Università La Sapienza, con tesi sul nuovo intrattenimento televisivo nel panorama italiano. Non solo questo: oltre a fare l’insegnante, ha anche un diploma in counseling relazionale e un master in Programmazione Neuro Linguistica.

Su Spotify è possibile ascoltare un suo pezzo dal titolo Era Possibile, e ha diversi poadcast su vari argomenti come astrologia e tarocchi. Grazie alla partecipazione al quiz di Marco Liorni, lei, Giovanna Tierno e Valentina Quaranta che formano Le Sibille hanno conquistato una cifra che supera i 91.032 euro in gettoni d’oro.