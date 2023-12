Reazione a Catena: Amiche in onda da record! ‘Guerra’ sul web

Le Amiche in onda a Reazione a Catena segnano un nuovo record storico. Ciò è accaduto il 27 dicembre 2023, con la puntata dedicata al Torneo dei campioni. Valeria, Mariluna e Donatella sono tornate nel game show condotto da Marco Liorni e ottengono un enorme successo, vincendo! Nessuno come loro, dall’anno 2007 a oggi. Ebbene il record segnato dalle Amiche in onda è quello di aver indovinato ben 30 parole.

Dopo aver indovinato l’ultima parola (polso), Liorni non si è potuto non complimentare con le tre donne. Nel game show del preserale di Rai 1 sono le vere protagonista di questo Torneo, con la vittoria finale. Il programma continua così la sua marcia, durante i quarti di finale, con questa puntata che ha visto il ritorno delle Amiche in onda. Insieme Donatella, Valeria e Mariluna hanno vinto ben otto volte già, conquistando la cifra 117.498 euro in gettoni d’oro.

Insieme agli Ultravioletta, le tre amiche hanno dimostrato di essere molto forti stasera. Le Amiche in onda sono riuscite a partire in vantaggio, dopo aver centrato la Zot. Così hanno avuto quei secondi in più di tempo, per indovinare 30 parole e stabilire un record storico di Reazione a Catena. Così hanno superato i Tre di denari, che ne avevano indovinato 28.

Le tre campionesse sono arrivate alla fase finale con 1.875 euro e hanno deciso di non comprare il terzo elemento. Ma tra i molti applausi, è nata anche qualche polemica. In particolare, su X (ex Twitter), c’è chi si è complimentato per la bravura e la velocità con le Amiche in onda e anche chi sta alzando un polverone sulla Zot.

Questo meccanismo permette di prendere 5 secondi agli avversari, arrivando con dei secondi in più e in vantaggio alla Intesa vincente. A detta di tanti telespettatori, la Zot andrebbe ridotta o addirittura tolta. Non mancano sul web i paragoni ingiusti con i Tre di denari “che centrarono 28 parole senza la possibilità di usare sinonimi e senza alcun tempo aggiuntivo”, si legge.

A questo punto, qualche telespettatore ha dato la soluzione, quella di dare a entrambe le squadre le stesse parole. Volano forti attacchi, mentre una parte del pubblico sta prendendo le difese delle Amiche in onda, festeggiando con loro il record. Si stanno accendendo, pertanto, degli scontri sui social network.