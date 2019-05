Raphael a The Voice 2019, non sfugge il dettaglio: duetto con un’ex di Amici

The Voice 2019, Raphael ha superato le audizioni: ecco dove lo abbiamo visto

Nella terza puntata di The Voice 2019 abbiamo conosciuto Raphael, che ha conquistato un posto nella squadra di Gigi D’Alessio. Per lui si era girato anche Guè Pequeno, ma sarebbe stata una scelta troppo ovvia. Il concorrente ha spiegato che dalla diversità può nascere qualcosa di inaspettato, così ha preferito andare nella squadra di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano lo ha accolto con un grande abbraccio, ha poi voluto incontrare i figli di Raphael, che erano dietro le quinte. I bimbi hanno conquistato il pubblico e hanno 8 e 4 anni. Ma Raphael non è mica uno sconosciuto, perché ha anche duettato con una delle cantanti più amate di Amici di Maria De Filippi!

Raphael di The Voice ha duettato con Annalisa: Se potessi è il brano

Raphael ha duettato con Annalisa nel brano Se potessi, contenuto nell’album Splende della cantante ex di Amici. Il dettaglio non è sfuggito al popolo di Twitter, ma neanche a noi di Gossip e Tv. I fan di Annalisa hanno subito riconosciuto il cantante che ha cantato insieme ad Annalisa qualche anno fa. Qualcuno ha avuto la fortuna di vedere il duetto di Annalisa e Raphael anche dal vivo nei concerti del tour della cantante. Anche lui, però, fa dei tour e ha pubblicato degli album. Insomma, non è proprio alle prime armi! Raphael ha 32 anni, è nato a Savona da padre nigeriano e madre calabrese. Ha iniziato a cantare nel 2002, quando ha fondato la band reggae Eazy Skankers. Sui social ha migliaia di followers, su Instagram abbiamo letto che il suo ultimo singolo si intitola Quando sto con te.

The Voice, Raphael nella squadra di Gigi D’Alessio dopo Annalisa Scarrone

Sull’esibizione di Raphael a The Voice of Italy c’è stata una pioggia di complimenti, addirittura Guè gli ha detto che la musica italiana ha bisogno di una voce come la sua. Tuttavia, lavorerà insieme a Gigi D’Alessio a The Voice 2019 e nelle prossime puntate scopriremo se canterà anche i suoi inediti. Insomma, Raphael non è affatto uno sconosciuto o un ragazzo che sogna soltanto di vivere di musica. Certo è che il programma di Rai 3 potrebbe dargli una mano a spiccare il volo.