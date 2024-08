Raoul Bova operato al ginocchio: l’annuncio social, come sta

Poche ore fa, Raoul Bova è apparso sui social per comunicare ai fans di essere stato operato al ginocchio. A causa di questo imprevisto, l’attore di origini calabresi non potrà presenziare al Magna Graecia Film Festival. Ecco come sta ora.

L’annuncio via social

“Un saluto a tutti e un grande abbraccio, spero che stiate bene. Io purtroppo sono qui a Roma, mi hanno appena dimesso dal Gemelli per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival ma ci sono stati degli imprevisti e quindi l’operazione l’ho dovuta anticipare a ieri”.

Con queste parole, Raoul Bova ha tenuto a comunicare ai suoi fans di essersi dovuto sottoporre a un’operazione d’urgenza al ginocchio e di essere quindi in un periodo di riposo forzato. Nessun altro dettaglio è noto al momento e quindi, la motivazione per la quale l’attore di origini calabresi si è dovuto sottoporre al delicato intervento non è chiara.

Come affermato dallo stesso Raoul Bova, l’operazione è stata un fulmine a ciel sereno dal momento che il ricovero era stato deciso per tutt’altro periodo. Con tutta probabilità quindi un netto peggioramento delle condizioni dell’attore avrà reso necessario anticipare la procedura. In ogni caso, niente di grave fortunatamente.

Come anticipato, Raoul Bova avrebbe dovuto presenziare al “Magna Graecia Film Festival”, un’occasione molto importante e alla quale l’attore teneva particolarmente a partecipare dal momento che, nel corso della manifestazione che si tiene nella sua terra d’origine, gli sarebbe stata consegnata la Colonna d’Oro. Il riconoscimento sarebbe stato assegnato a Bova nel corso di una masterclass dedicata alla proiezione di alcune clip del docufilm “La Bellezza Perduta: Siria”. Purtroppo però, per questa volta l’attore è stato costretto a dare priorità alla sua salute e rimandare il suo ritorno nella terra natia.

“Sono molto dispiaciuto“, ha poi proseguito. “Sarei voluto venire lì con voi, a festeggiare con voi, a sorridere con voi, con Gianvito Casadonte, il grande organizzatore di questo festival, e a tutto lo staff che lo circonda”.

Poi un sentito apprezzamento verso la Calabria e le sue meraviglie: “Avrei voluto fare dei bagni nel mio mare della Calabria, vedere delle cose meravigliose“. Infine, le rassicurazioni ai fans: “Non sono in una situazione grave. Ho fatto un’operazione per stare meglio, starò meglio.”

Naturalmente, sono stati molti i fans e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno espresso vicinanza a Raoul Bova in questo delicato momento. Tra i tanti commenti lasciati sotto al video annuncio dell’attore, a spiccare è stato quello di Carmen Russo che gli ha augurato una pronta guarigione.

