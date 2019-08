Raoul Bova si racconta: la sua grande paura e l’ultima volta che ha pianto

Raoul Bova si racconta e rivela qual è la sua più grande paura e quando è stata l’ultima volta in cui ha pianto

Vanity Fair gli ha dedicato la sua ultima copertina e per questo motivo ha voluto sottoporre Raoul Bova ad un breve questionario, postato su IG Tv, dove l’attore ha avuto la possibilità di raccontarsi. Il divo italiano è uno dei più amati e gettonati dal mondo dello spettacolo, anche perché oltre al suo gran talento è dotato di una importante bellezza. Non a caso Raoul è considerato uno degli uomini più belli d’Italia. I suoi occhi, quello sguardo così magnetico, colpiscono proprio tutti ed è impossibile dimenticarli. Nel breve, ma intenso, questionario di Vanity Fair Raoul Bova ha avuto l’opportunità di raccontarsi e di svelare cose di cui noi non siamo a conoscenza. Tra le tante cose, infatti, l’attore ha rivelato qual è la sua più grande paura e quando è stata l’ultima volta in cui si è ritrovato in lacrime.

Raoul Bova si racconta: tra momenti felici e la paura più grande

Raoul Bova si dichiara innamorato, della sua Rocío Muñoz Morales, e soprattutto fedele. Inoltre, l’attore ha ammesso che se solo ne avesse l’opportunità, se fosse nato super eroe, proverebbe volentieri il potere dell’invisibilità. Un potere tanto ambito ma di cui nessuno purtroppo ne ha il dono. Poi, per uno come Raoul Bova passare inosservato potrebbe risultare una grande impresa. Il celebre volto di Piccolo Grande Amore ammette di non ricordare un momento preciso in cui è stato felice: “Non c’è un momento in cui sono stato più felice. Ci sono tanti momenti che mi hanno dato la felicità. Non posso dare la priorità ad un solo momento perché sono stati tantissimi e io sono contento di questo”. Dopo aver parlato della felicità, Raoul ha affrontato un argomento più serio: la sua paura, quella principale. “Ho paura di perdere la mia lucidità mentale“ – ha confessato l’attore –“Ho paura di perdere i sogni, la voglia di vivere. Si, ho paura di perdere la voglia di vivere”. L’ultima volta che ha pianto, invece, lo ha fatto sicuramente di gioia. L’ex nuotatore si è emozionato guardando sua figlia: “L’ho guardata negli occhi e c’è stato un attimo di sospensione e questa cosa mi ha commosso”.

Raoul Bova e quell’oggetto di suo padre dal quale non si separa mai

Nel Gennaio del 2018, Raoul Bova è stato colpito da un grave lutto. Mentre lui era impegnato in un tour teatrale con Chiara Francini, suo padre è morto. Per l’attore questo è stato un brutto colpo ma nel video fatto per Vanity Fair, Raoul ha rivelato di non separarsi mai da un oggetto che apparteneva a suo padre, una preziosa collanina che porta fissa al collo.