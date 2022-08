L’attore romano ha scelto di festeggiare in Spagna, insieme alla sua compagna e al conduttore de “La vita in diretta”

Alla vigilia di Ferragosto, Raoul Bova soffia 51 candeline. Tra i protagonisti indiscussi della scorsa stagione televisiva, è subentrato a Terence Hill nella tredicesima stagione di Don Matteo e si è guadagnato la prima serata di Canale 5 con Giustizia per tutti, al fianco della “sua” Rocío Muñoz Morales. Proprio insieme alla sua compagna, il sex symbol romano ha trascorso questa giornata, a discapito dell’indiscrezione lanciata da Dagospia, che li vedeva sull’orlo della crisi.

Dopo l’esordio nel mondo dello sport, precisamente nel nuoto, nel 1991 Raoul Bova ha iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo, che è esplosa a partire dal 1993, grazie alla commedia romantica Piccolo grande amore. Da allora si è diviso sapientemente tra piccolo e grande schermo, legando i suo nome a numerosi titoli, anche internazionali. Sul piano sentimentale, è stato sposato dal 2000 al 2013 con Chiara Giordano, da cui ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. Dal 2013 è impegnato con l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, dalla cui relazione sono nate le figlie Luna e Alma.

I due, nonostante le ultime voci su una possibile crisi, si sono mostrati più inseparabili che mai sui propri social. Lo dimostra il messaggio di auguri che la showgirl spagnola ha dedicato all’attore, nel quale lo ha definito come un “compagno meraviglioso di vita“.

Raoul Bova, compleanno in Spagna con Rocío e Matano

Attualmente, sono in vacanza in Spagna in compagnia di un’altra coppia a loro molto vicina, ovvero quella composta da Alberto Matano e Riccardo Mannino. Reduci dalle vacanze trascorse di recente in Calabria e Sicilia, il volto al timone de La Vita in Diretta e la sua metà hanno scelto di raggiungere l’attore romano e lo showgirl spagnola. Proprio i occasione delle recenti nozze tra il conduttore e il suo coniuge, officiate da Mara Venier, le due coppie hanno “svelato” il rispettivo legame di amicizia.

Un sentimento che si è riconfermato anche in trasferta in Spagna, come ha avuto modo di mostrare Rocío Muñoz Morales sui propri social. Di recente, la showgirl e madrina della 79a Mostra del Cinema di Venezia, ha condiviso uno scatto insieme a Raoul Bova, Matano e Mannino, chiosando: “Insieme la Spagna è ancora più bella…“.

In virtù di questo rapporto, il conduttore di Rai Uno ha dedicato nelle ultime ore un post all’attore romano. Sul proprio profilo Instagram ha difatti scritto: “Buon compleanno my amazing friend!” Insomma, un’amicizia solida e sincera, che si riconferma anche al di fuori dei riflettori.