Rambo 5 – Last Blood: trama, data d’uscita e trailer. Sylvester Stallone torna a vestire i panni del soldato cult

Correva l’anno 1982, quando nelle sale cinematografiche sbarcava Rambo. Il soldato interpretato da Sylvester Stallone divenne subito un personaggio cult che entrò nell’immaginario collettivo. 37 anni dopo, il reduce del Vietnam torna ad allietare i suoi tanti fan con un nuovo capitolo: Rambo 5 – Last Blood. Il film uscirà nelle sale italiane il 14 novembre 2019, sarà distribuito da Notorious Pictures e, salvo sorprese future, dovrebbe essere l’ultimo film della saga.

Rambo 5 – Last Blood: il trailer italiano e la trama del film

“Ho vissuto in un mondo di morte, ho visto le persone che amavo morire… In tutti questi anni ho protetto i miei segreti, ma ora è arrivato il momento di fare i conti con il passato”. Sono le prime parole del trailer italiano del quinto capitolo della saga di Rambo. Il soldato delle forze speciali americane, dopo aver battagliato nel Vietnam e in Afghanistan, e dopo aver massacrato brutali combattenti dell’esercito birmano, lo ritroviamo nel ranch di famiglia, in Arizona, per iniziare una vita tranquilla. Ma Rambo non è fatto per una vita tranquilla e ben presto il suo destino lo strapperà alla quiete. Ci sono nuovi nemici da combattere, nuove ingiustizie a cui far fronte.

Cast di Rambo 5 – Last Blood: alla regia Adrian Grunberg

I nuovi nemici che si ritroverà di fronte Rambo nell’ultimo capitolo della saga a lui dedicata sono dei criminali feroci di un cartello messicano, implicati nel commercio di ragazze dell’est. Una situazione che spingerà l’eroe a stelle e strisce a tornare a ringhiare contro l’ingiustizia. “Voglio vendetta”, sarà il motto che lo guiderà in questa nuova avventura. Oltre a Sylvester Stallone, il cast del film si alimenterà delle presenze di Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio, e Oscar Jaenada. Alla regia ci sarà Adrian Grunberg.